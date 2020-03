BERON SE JAVIO IZ TAZBINE: Žao mi je što je ovako ispalo, verujem da bi plej-of bio veoma zanimljiv! VIDEO

Iako ima dom u Njujorku, Beron je izbegao najveće žarište korone u SAD i doleteo sa suprugom u kuću njenih roditelja na Floridi. Tamo trči, ne igra košarku i prati vesti o širenju opasne bolesti po celom svetu, uključujući i njegovu zemlju.

U razgovoru za TV Arena sport, Beron je objasnio kakva je trenutna situacija u Americi.

"Na Floridi smo, porodica moje supruge ima ovde zimsku kuću. Virus još nije došao do ovde gde se nalazimo, pa nije loše. Leti živimo u Njujorku, a to je trenutno najteže pogođen grad korona virusom. Ovde, dole, na Floridi je mnogo ljudi na ulici, mnogo je starijih ljudi i veoma je uobičajeno. Održavaju socijalnu distancu međusobno, ali nije kao u drugim područjima SAD, gde je mnogo gore".

Beron je sa suprugom i sinom ušao u zemlju 48 sati pre nego što istekao rok za povratak.

"Porodica i ja odlučili smo da se vratimo kada smo održali sastanak sa ekipom i kada su nam rekli da više neće biti treninga, da se više ništa neće događati... Zatvarale su se granice u čitavoj Evropi, pa smo odučili da se vratimo pre nego što se sve zatvori. Stigli smo dva dana pre potpunog zatvaranja granica".

Odlični šuter od tada nije dodirnuo loptu.

"Nedostaje mi košarka mnogo. Sedam do 10 dana uopšte nisam dodirnuo loptu i zaista je teško. Deluje kao da će ovo trajati dosta duže. Pokušavam da ostanem u kući i da provodim vreme sa porodicom, ali i da ostanem u formi koliko mogu. Trčim po kraju 5 do 10 kilometara, vreme je ovde lepo toplo, trudim se da budem u kondiciji, moramo uvek da budemo spremni i šta god da se događa morate naći način da uvek napredujete. To radim".

Upitan za preostali deo sezone, Beron kaže da je mnogo nepoznanica i poteškoća da se igra.

"S obzirom na ono što se dešava u Evroligi, ABA ligi, pa i NBA... Ima mnogo prepreka koje moraju biti preskočene da bismo se vratili. Sve je u rukama vlada u svakoj državi, a možete da vidite da je u Italiji i Španiji trenutno zaista loše. Znam da je i na drugim mestima takođe loše".

"Za timove kao što su Milano ili svi španski timovi... Nema datuma kada će opet početi. Svi slušaju vesti, ne znamo koliko će biti potrebno vremena da ovaj virus izumre, pa pratimo situaciju iz dana u dan. Teško je dok pratimo. Ne mogu da predvidim da li će biti otkazana ili ne. Dok vreme odmiče mislim da je sve manje šansi. To je samo moje mišljenje, ne znam koliko ono sada vredi".

On i iz sportskog ugla žali zbog takvog epiloga.

"Mislim da je šteta, jer smo se zaista sklapali kao tim, trebalo je to da bude interesantan plej-of ABA lige. Šteta, ali svi prolazimo kroz ovu tragediju i košarka pada u drugi plan iza svega ostalog. Moramo da ostanemo zdravi i nadam se da ovo neće uticati na sledeću sezonu. Moramo da preduzmemo prave mere predostrožnosti, i ako abudemo morali da otkažemo sezonu, onda da je otkažemo. Teško je to uraditi, ali kao što sam rekao, važno je da uradimo šta možemo".

Za kraj, poslao je i poruku ljudima u Srbiji, uz želju da ćemo se opet sresti.

"Trudite se da ostanete zdravi, teško je da ostanemo drušveno udaljeni jedni od drugih. Nadam se da će sve ovo nekim čudom da nestane i da ćemo ponovo igrati... Svi vi koji ste u Srbiji, nedostajete mi i nadam se da ćemo se videti uskoro".

Kurir sport

Kurir