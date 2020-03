JOKIĆ JE JEDAN OD NAJVEĆIH KOŠARKAŠKIH UMOVA KOJE SAM VIDEO U POSLEDNJE VREME! Kakve reči Dina Rađe o srpskom centru

"On je tako talentovan momak, ima košarku u malom prstu. Gleda uvek napred, uvek u budućnost i zna tačno šta će da uradi nekoliko poteza unapred. Čita košarku jako dobro, jedan je od najvećih košarkaških umova koje sam video u skorije vreme... Fantastično je gledati ga", rekao je Rađa u razgovoru za NBA Europe.

foto: AP

Osim Jokića, Rađa je pohvalio još dva Balkanca - Luku Dončića i Nikolu Vućevića koji imaju sjajne karijere u NBA.

"Lako je odgovoriti na ovo pitanje – radili su mnogo da budu tu gde su. Nema prečice do uspeha, mora mnogo da bi se došlo do vrha. Kada imaš neki problem – ideš u dvoranu. Kada nisi dovoljno snažan – ideš u teretanu, a kada nisi dovoljno brz – na traku. Tako su i oni razmišljali - objasnio je Rađa pimer Adetokumpa koji je sjajnu napredovao u poslednje vreme i došao do nagrade MVP NBA lige.

Podsetimo, Jokić i Adetokunbo prošle sezone su se našli u najboljem timu lige, dok je Dončiću pripala nagrada za rukija godine.

