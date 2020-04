DVA SLOBODNA BACANJA SU NAJAVILA KRAJ JUGOSLAVIJE: Dražen je pogodio za slavlje Šibenke, a onda je usledio šok! VIDEO

Bila je to majstorica doigravanja košarkaškog prvenstva u kojoj je Dražen Petrović, nakon navodnog prekršaja dosuđenog u poslednjoj sekundi, pogodio oba slobodna bacanja i poraz svog kluba 81:82 pretvorio u pobedu 83:82.Međutim, ono zbog čega se ta utakmica smatra najkontroverznijom u istoriji jugoslavenske košarke dogodilo se sekundu pre nego što je sudija Ilija Matijević dosudio, vreme će pokazati, "fantomski faul" Sabita Hadžića na Draženu. Poslednja sekunda te utakmice i koševi koje je Dražen Petrović postigao bili su uvod u nezapamćenu sportsku dramu koja je u temeljima uzdrmala bivšu Jugoslaviju jer je izašla izvan okvira sporta i postala prvorazredni politički problem.

Pobedom protiv moćne Bosne košarkaši tada "male" Šibenke doneli su svom gradu prvu titulu državnog prvaka u njegovoj istoriji. Noć nakon utakmice protekla je u neviđenom slavlju, ali je iduće jutro donelo teško razočaranje. Košarkaški savez Jugoslavije poništio je meč, Šibenka je dekretom samog političkog vrha ostala bez naslova prvaka, a mudraci iz KSJ-a donijeli su odluku da se utakmica poništi te da se nova odigra na neutralnom terenu u Novom Sadu.

Uz to, sudija Ilija Matijević doživotno je izbačen iz košarke, a Košarkaški savez Jugoslavije je suspendovao i dvoranu na Baldekinu. Bilo je to prvi put u istoriji da je jedna ekipa primila medalje, u ruke dobila pehar, a onda preko noći ostala bez svega. Šibenka je u finalu imala prednost domaćeg terena jer je ligaški deo bila ispred jake Bosne. Prvu utakmicu u Šibeniku pobedili su "narandžasti", drugu u Sarajevu "studenti". Majstorica na Baldekinu davala je novog prvaka. Bosna je puno bolje ušla u utakmicu, Sarajlije su imale i po 15 koševa razlike, ali malo po malo, minut po minut, Dražen i društvo grickali su prednost. A onda poslednjih nekoliko sekundi i prava drama.

Bosna je vodila 82:81, ali poslednji napad imala je domaća ekipa. Ostalo je svega sekundu vremena do kraja. Dražen prima loptu, otvara sebi prostor za šut, ali lopta ne dolazi ni do obruča. Vreme je isteklo. Bosna je prvak... Ili ne? Matijević sudi faul Hadžića na Draženu. Igrači Bosne i njihov trener Svetislav Pešić burno protestuju, ali Matijević je svoje rekao. Utakmica će biti gotova onog trenutka kad 18-godišnji Dražen (koji je do tada ubacio 37 poena, a u to vreme nije bilo trojki) izvede dva slobodna bacanja. Veliki je pritisak bio na šibenskom tinejdžeru. Navodno, čak je i trener Šibenke Vlado Đurović molio Dražena da promašio jedno bacanje i da utakmica ode u produžetak, kao da mu je nešto govorilo bi moglo da se dogodi nešto neviđeno. Dražen ga nije poslušao, uzeo je loptu, mirno je ubacio oba bacanja i slavlje je počelo.

Vasil Tupurkovski, predsednik Košarkaškog saveza, deli zlatne medalje prvacima, a Šibenkin kapiten Željko Marelja podiže pehar. Slavlje se preselilo u grad, a nekoliko hiljada Šibenčana došlo je da pozdravi prvake ispred Gradske vijećnice.

Šibenčani su otišli na spavanje kao prvaci, a još mamurne probudila ih je šokantna vest. Igraće se nova utakmica u Novom Sadu. Dražen, premda dete još, odmah je odlučio.

- Ako želite, vi igrajte. Ja neću i svoju medalju ne dam nikome - svoje je kazao košarkaški Mocart, a sa tom su se odlukom složili i ostali Šibenčani. Kako Šibenka nije došla u Novi Sad, Bosna je postala prvak.

Svetislav Pešić, danas trener Barselone tada je bio trener Bosne.

- Niko nije srećan kada se utakmica završi na takav način. Ni ja, niti Vlada Đurović koji je tada trenirao Šibenku, niti navijači jednog i drugog kluba. Međutim, šta se tog dana dogodilo u Šibeniku? Utakmica je završena, sudija Ilija Matijević je označio kraj i to pokazao kod zapisničkog stola. I to vrlo autoritativno. Tu je na njega izvršen pritisak da je bio faul na Draženu Petroviću. No, nije poenta je li bio prekršaj ili ne, već da li je isteklo vreme. Dobro, recimo da je prekršaj Sabita Hadžića i bio, ali ako i jeste, bio je nakon isteka vremena. Nikada se do tada nije dogodilo da se odsvira kraj utakmice, a onda promeni odluka i donese nova koja je direktno uticala na rezultat i ime prvaka - kazao je Pešić za portal "Basketbal.hr".

Čini se. da je ovo finale imalo još jednu, političku stranu. Prema dostupnim podacima, sećanjima aktera tih događaja Šibenika te 1983. godine nikako nije smela postati prvak Jugoslavije. Nakon silnih rasprava i sporenja kao glavni motiv na površini slučaja ostala je tvrdnja da je prvak države morala biti Bosna jer je taj klub Bosni i Hercegovini trebao poslužiti kao glavni adut na međunarodnoj sportskoj sceni za Zimske olimpijske igre koje su održane u Sarajevu 1984. godine.

Politika nije bila pozvana da arbitrira u košarkaškom ratu tek u noći između 9. i 10. aprila 1983. godine. Ona je u sportu bila snažno prisutna već gotovo četrdeset godina, ali je krajem osamdesetih i početkom devedesetih sport počeo izmicati kontroli. Krajem 1982. i početkom 1983. godine na vrhu države raspravljalo o sportu, a klubaštvo, menadžerstvo i napuštanje amaterizma prokazuju se kao najveći neprijatelji društvenih opredjeljenja i socijalističkog morala.

Neposredni povod za žestoki politički obračun sa zbivanjima u sportu bili su incidenti na utakmicama Šibenke i Zadra. Politička klima u kojoj je odigrano Košarkaško prvenstvo Jugoslavije 1982./1983., tokom kojeg se tražila dlaka u jajetu da bi se zaustavile po socijalizam štetne pojave u sportu, bila je napeta do usijanja, a oduzimanja titule prvaka Šibenki bio je samo krešendo te političke tragikomedije.

Inače, sa državnog vrha šibenske društveno političke organizacije i njihovi čelnici su optuživani da istupaju nedemokratski i nesamoupravno, a na sve to treba dodati i reči Borisa Kala, tada odbornika u SO Šibenik:

- Ovakve igre vode na opasan teren. Jer, ako se najplemenitija ljudska aktivnost pretvori u različite špekulacije gdje nas onda može dovesti ekonomika, nacionalne privrede i drugo? Zastanimo malo i razmislimo.

Ima onih koji misle da se na ovom košarkaškom meču dogodio sudar različitih vizija budućnosti Hrvatske i Jugoslavije, oko sportskih borilišta. Već su se počeli kopati rovovi za skori rat, raspad Jugoslavije i crtanje granica novih nacionalnih država. U tom kontekstu slučaj oduzimanja titule državnog prvaka Šibenki ukazuje se kao važan događaj.

Ostaje otvoreno pitanje da li bi da je Dražen poslušao tadašnjeg predsednika KSJ Vasila Tupurkovskog i promašio bacanja, što mu je ovaj po sopstvenom priznanju savetovao išta bilo drugačije, odnosno da li bi se raspad zemlje, koji se dogodio početkom devedesetih sprečio?

Kurir sport / Basketball.hr, xxzmagazin.com

Kurir