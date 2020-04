DŽORDAN I PIPEN HTELI DA GA PONIZE! Kukoč: Toliko su me mrzeli da su se SVAĐALI ko će da me ČUVA!

Film je pokrenuo pitanje zašto su dva najbolja igrača Bulsa Leteći Majkl i Skoti Pipen toliko mrzeli Tonija Kukoča.

"Niko nije prošao ono kroz šta je prošao Toni... Mislim tu na pritisak od Džordana i Pipena, da bi dokazao ko je i šta je. Majkl i Skoti ga uopšte nisu voleli jer su ga smatrali 'čovekom Džerija Krausa generalnog menadžera Bulsa A Toni? On je samo hteo da igra...", rekao je njegov tadašnji saigrač na poziciji plejmejkera u "bikovima", Stiv Ker za "ESPN"

Kraus je bio opčinjen Kukočevom košarkaškom magijom još 1990, kada ga je i izabrao na NBA draftu, ali je tek tri godine kasnije uspeo da ga nagovori da dođe u najjaču ligu sveta.

foto: Profimedia

Kako mu se smešila plata veća od Pipenove, jer je Skoti potpisao petogodišnji ugovor u vreme kada su primanja košarkaša bila primetno manja nego kada je Toni Kukoč stizao u ligu, i Džordan i Pipen su ga "uzeli na zub".

Čak i pre nego što je potpisao za Bulse.

A uzeli su ga na zub toliko, da su i ostali članovi čuvenog američkog "tima snova" na Olimpijskim igrama 1992. u Barseloni nisu mogli da veruju sa kojom željom su Džordan i Pipen odigrali protiv Kukoča.

"Ja sam hteo da ga razbijem. Da ga ponizim. Ne mogu da igram protiv Krausa, ali ću to što bih radio njemu, da radim ovom njegovom", rekao je tada Pipen novinarima.

Međutim, Kukoč je i tokom dana u Čikagu, prolazio kroz šikaniranje.

Džak Bukler, koji je igrao u Bulsima od 1994. do 1998. godine prisetio se da je Pipen govorio Kukoču da ne može da čuva ni stolicu,", dok je Džim Klemons, pomoćni trener, istakao:

"Cela ta priča oko Krausa i njegovog angažovanja da se Toni dovede otežavala je od starta Kukoču život u Bulsima. A bilo je to skroz nepošteno prema njemu... Ipak, ostao je svoj, tako se i spasao".

Kukoč nije imao pojma da mu Džordan i Pipen rade o glavi.

"Nisam imao pojma da su me Majkl Džordan i Skoti Pipen toliko mrzeli da su se, kako sam tek posle saznao, svađali ko će da me čuva. Kada su me producenti dokumentarca o Drim timu pitali da li sam to znao, rekao sam im: Ne, nisam znao, ali hvala što ste mi to rekli posle dve decenije! Ali, bar mogu da se pohvalim da nijednom rivalu Tim snova nije posvetio toliko pažnje", uz osmeh je rekao Toni Kukoč.

Kurir sport

Kurir