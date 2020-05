DAJANA BUTULIJA ZA KURIR: Ne mogu da prestanem da slikam! (FOTO)

1 / 6 Foto: Privatna arhiva

Reprezentativka Srbije sasvim slučajno otkrila je neverovatan talenat i ljubav prema slikanju tokom dana u izolaciji.

- Crtala sam i pre malo, ali pre nekoliko nedelja spontano sam uzela od sestričine tempere, shvatila sam da mi se sviđa to što vidim i samo sam krenula...od tad ne mogu da prestanem da slikam. Svi me zovu negde da idemo, a ja ne mogu da se odvojim od četkice i platna. Rasterećuje mi mozak, smiruje me - priča Dajana za Kurir.

Kada je shvatila da u njenim radovima zaista ima skrivenog talenta Dajana je sobu pretvorila u mali atelje i odlučila da se ozbiljije posveti svom novom hobiju.

- Svi su bili oduševljeni kada su videli moje radove, hvale me i to mi daje volju i snagu da nastavim dalje. Imam već i dosta narudžbina od dragih ljudi. Odlučila sam da se ozbiljnije posvetim slikanju, kupila sam prava platna i sve što je neophodno da napredujem.

Odlaganje Olimpijskih igara za 2021. godinu mnogo menja Dajanine planove, pošto je planirala da se nakon nakon Tokija oprosti od košarke.

- Ovo sve mnogo menja moju situaciju. Zaista ne znam šta će biti dalje. Ja nisam tip koji inače mnogo planira unapred ali imam već 34 godine i planirala sam da ove godine definitivno bude moj oproštaj. Videćemo, ono što je najvažnije je da su u svemu ovome svi moji dragi ljudi dobro - zaključila je Dajana.

Dajana Butulija Datum rođenja: 23. februar 1986. Mesto: Kikinda, Srbija Visina: 175 cm Težina: 65 kg Pozicija: bek Uspesi s reprezentacijom Srbije: Srebro na SPU21 (Tunis 2005), Zlato na EP (Mđarska 2015), Bronza na EP (Letonija 2019), Brona na OI (Rio 2016).

