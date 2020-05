PREJAKA PRIČA! HALO, DŽIGI... Kad Džek Nikolson pozove kapitena Sloge iz Kraljeva (FOTO)

Ništa čudno, Divac je počeo blistavu karijeru u dvorani kraj Ibra, a upravo je kao golobradi klinac od starijeg Andrića kupio fore iz igre jer je ovaj sa visinom od oko dva metra morao da se nosi sa centrima tadašnje Prve lige Jugoslavije poput Knege, Žižića, Marića ili Vrankovića... Tih godina se često čuo sa Džigijem, čak i kada je postao zvezda Lejkersa.

Tomislav Andrić Džigi (broj 15) sa mladim Divcem, Milošem Mijajlovićem, Goranom Despotovićem, Draganom Todorićem i Milošem Babićem u Kraljevu foto: Facebook/Goran Despotović

- Ćao, čiča - počeo je Divac, tako je, naime, iz milošte zvao Andrića, i nastavio: - E, hoće jedan čovek da te čuje. I onda se u slušalici začuo dublji glas:

- Hi, Jiggy, Jack Nicholson here...

I naravno, šok! Kasnije je Džigi u jednoj kraljevačkoj kafani objasnio potpisniku ovih redova o čemu se zapravo radilo:

- Ja sam imao neke čudne poteze za centra, a jedan od njih je bio polaganje iz okreta ispod ruke višeg protivnika. Vladi se svidelo to i počeo je i on da ga primenjuje. Kasnije je usavršio pokret i tako često davao koševe i u NBA. Pošto je to svima tamo bilo neobično, a posebno Džeku Nikolsonu, koji je uvek u prvim redovima, upitao je Vladu kakav je to potez koji u NBA niko drugi ne koristi i ko ga je tome naučio.

E to ti je "Džigis muv" (Džigijev potez, op. aut), odgovorio je Džeku Vlade.

Poznatog holivudskog glumca je kopkalo ko sam ja i poželeo je da me upozna, pa makar telefonom. Kada sam čuo da je on, malo je reći da sam bio iznenađen. Samo sam ponavljao jes, jes - ispričao nam je tada Tomislav Andrić, koji je, nažalost, 2011. u 57. godini prerano preminuo od posledica srčanog udara.

Džek Nikolson je zavoleo Divca već prve sezone kada je ovaj iz Partizana stigao u legendarni Forum i brzo postao starter čuvenih L.A. Lejkersa.

(Predrag Gajić)

