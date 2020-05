BRADA NAS JE ODRŽALA - NJOJZI HVALA: Velikani sporta koji su izgubili žilete VIDEO

Jedna od njih je svakako zatvaranje frizerskih salona.

Jeste da su sad, napokon, otvoreni, ali od početka marta pa do pre neki dan, realno nije bilo moguće srediti svoju frizuru ili bradu.

I tako, gledajući kako brada raste iz dana, od one početne trodnevne (mnogi kažu zavodničke), preko one nešto konretnije, mnogi su stigli do ozbiljne količine dlaka na licu.

Makaze, mašinica, birjači, sve su to rešenja koja su uglavnom nadohvat ruke, ali kad je brada već toliko narasla, postane vam nekako žao da je skidate ili skraćujete. Da je dovedete u red verovatno nećete umeti, potrebna je veština za to kad onako baš poraste, pa je bilo najjednostavnije pustiti je da ide svojim tokom dok ne stignete na red kod brice.

Dođe tako neki trenutak u kom sami sebi zaličite na nekog poznatog bradonju, pa pomislite kako prislina promena imidža uopšte nije loša.

Pred vama je podsetnik na najpoznatije brade u svetu sporta.

Možda provađete dvojnika po bradi, a možda dobijete i neku ideju koju ćete izneti pred berberina i srediti malo tu džunglu na vašem licu. Moguće je da je to zato što smo navikli, ali većina poznatih sportskih bradonja mnogo bolje izgleda sa bradom nego bez nje.

1. Džejms Harden - sjajan košarkaš na koga će i pored vrhunskog umeća sa loptom, prva ascojiacija zauvek biti njegova brada. Nema dileme da ne sme da je obrije.

2. Ratko Varda - promenio je 21 klub u karijeri i čini nam se isto toliko stilova fizičkog izgleda. Ipak, s bradom poslednjih godina izgleda ubedljivo najbolje.

3. Slavko Vraneš - i on se namenjao klubova tokom karijere, igrao i za Zvezdu i za Partizan, i vrlo je retko bio obrijan. Duga brada koju je tek nedavno prošetao izgleda baš moćno.

4. Miroslav Raduljica - srpski centar jednostavno je prepoznatljiv po bradi. Na početku karijere bio je uredno obrijan, a istom stilu vratio se nedavno. Deluje da je pogrešio.

5. Roj Kin - na terenu smo ga uvek prepoznavali po tome što je bio spreman da pogine za ekipu, a kada se preselio među trenere imao je period u kom mu je brada bila zaštitni znak.

6. Konor MekGregor - kod poznatog borca tačno se mogao pratiti razvoj brade sve dok nije došao do omiljene varijante. Na internetu se čak mogu naći tekstovi na temu "evolucije" njegove brade.

7. Raul Merieleš - čovek koga je gotov nemoguće zamisliti bez brade. Bilo je (doduše retko) perioda kada je bila kratka, ali uglavnom je "zarastao" i njegovu bradu zovu najgroznijom.

8. Andrea Pirlo - čuveni italijanski fudbaler oduvek je nekako izgledao kao pravi gospodin. Za takv imidž sigurno je zaslužna i njegova savršeno štucovana brada.

9. Aleksandar Šapić - tokom karijeru uglavnom je bio obrijan, pred kraj je počeo da pušta bradu, a otkako je u drugim vodama njegova brada je gotovo uvek sređena pod konac.

10. Veselin Vujović - ima još mali miion bradonja u sportu, ali ovu listu nismo mogli da završimo bez legende jugoslovenskog rukometa. Zato što ne možemo da se setimo da smo ikad videli obrijanog.

