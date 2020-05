BO MEKEJLEB NIJE ZABORAVIO SRPSKI KLUB: Nedostaju mi Partizan, Vujošević i Grobari (FOTO)

- Dule je veliki razlog mog uspeha u Evropi. On je veliki trener, motivator i dobra osoba. Naučio me je mnogo toga, od toga da budem bolji igrač na terenu. Jedan je od mojih omiljenih trenera za koje sam igrao. Nedostaje mi Partizan. I dalje gledam sve njihove utakmice. Navijači su najbolji. Kada sam došao to je bio prvi put da sam doživeo da igram pred takvom publikom kao što su oni. Kada vas bodre, pevaju, onda ne želite da ih razočarate - rekao je Mekejleb za Mocartsport.

foto: Sasa Pavlic

Amerikanac je okrio i koja su to dva detalja vezana za Partizan koja će sigurno pamtiti čitav život.

- Rekao bih - ili kada smo pobedili Barselonu u Pioniru ili Kecmanov šut u Zagrebu. Tesno je, teško je odabrati jedan od ta dva - poručio je Mekejleb.

(Milan Nastić)

Kurir