VEČERA, VOTKA I ŽENE: Denis Rodman otkrio detalje BLUDNE noći sa Kim Džong Unom! Slušala se samo JEDNA pesma CELO VEČE!

Američki košarkaš Denis Rodman i severnokerejski lider Kim Džong Un ne kriju da su u izuzetno dobrim odnosima, a do poznanstva je navodno došlo na inicijativu Kima, koji ima veliku strasrt prema košarci, NBA ligi i Čikago Bulsima.

- To je veza za ceo život. Sve je počelo jedne noći sa nekoliko boca votke, uz karaoke rekao je Rodman, koji je prihvatio ponudu koju je Majkl Džordan odbio i otputovao u Severnu Koreju, zemlju koja nije u najsjajnijim odnosima s Sjedinjenim Američkim Državama.

- Mislio sam da ću se slikati, deliti autograme i igrati košarku. Nisam znao ništa o Severnoj Koreji. Rekao sam svom agentu: Ići ću tamo samo ako mi se garantuje sigurnost. Bilo mi je sjajno od prvog trenutka, kad sam izašao iz aviona i stao na crveni tepih.

Petostruki NBA šampion se seća i neobične situacije, prilikom jedne utakmice.

- Više od 22.000 Severnokorejaca je ustalo i počelo da tapše. Ja uzvraćam pozdrave, a neko mi kaže:" Ne, to nije za tebe, to je za njega" i pokazuje na Kim Džong Una. Pitao sam ga: "Ko je taj momak"? Kažu: "To je naš vođa".

Posle utakmice Kim Džong Un je lično pozvao Rodmana na „večeru, karaoke i votku“.

- Večerali smo i pili kao blesavi. Tada je on počeo da peva karaoke i nemam pojma šta je, dođavola, rekao. Svi su počeli da tapšu, a onda je izašao bend od 18 mladih devojaka. Bile su sjajne, ali svirale su samo jednu pesmu celo veče, poručio je Rodman.

Denis Rodman se smatra delimično zaslužnim i za istorijski sastanak Donalda Trampa i Kim Džong Una, koji je održan početkom prošle godine, a predsedik SAD mu se na tome javno zahvalio.

