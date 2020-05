DŽORDAN ZAPLAKAO U KAMERU: Zaustavite snimanje! (VIDEO)

Majkl je čak priznao da bi sada, da može da "vrati film", izbegao ulogu "rol modela" koja ga je mnogo opterećivala. Nekadašnji superstar Bulsa je izgleda jedan deo serije shvatio kao svojevrsnu ispovedaonicu, posebno kada se radi o njegovom odnosu sa saigračima na treninzima i utakmicama.

Za njega retko ko može da pronađe lepu reč dok je plesao parketima širom NBA lige. Van terena bio je sjajan, duhovit i srdačan, a transformaciju bi doživljavao u hali, gde je maltretirao i omalovažavao većinu saigrača. Često je pokušavao da ih isprovocira namernim faulovima, podcenjivačkim odnosom, psovkama...

foto: Profimedia

Zašto je bio takav? Danas objašnjava da je morao to da radi jer je retko ko mogao da prati njegov sportski mentalitet. Majkl je primećivao da neki saigrači nemaju dovoljno agresije i želje da budu šampioni, a to se nikako nije uklapalo u njegovu viziju.

Uspeo je isprovicira tuču sa Horasom Grantom, Stivom Kerom, Džadom Bačlerom... A to je bilo ono što je hteo. Ipak, u dubini duše je patio zbog činjenice da su ga mnogi saigrači smatrali nepodnošljivim kretenom.

- Kad ljudi vide ovo, svi će da kažu: "On nije bio dobar tip, bio je pravi tiranin". Ali to ste vi, vi nikada niste osvojili ništa. Želeo sam da pobeđujem, ali želeo sam da i oni pobeđuju i da budu deo toga - rekao je on i dodao: - Ne treba da radim ovo...radim to samo zato što sam takav. Takav sam i tako sam igrao. To je bio moj mentalitet, ako ne želiš tako da igraš, nemoj... Potom se zagrcuo, oči su mi bile pune suza i tražio je da se snimanje prekine:

- A sad, pauza!

Jedan od saigrača iz slavnih dana Bi-Džej Armstrong priznaje da je Majkl ponekad bio nepodnošljiv.

- Pokušavam da nađem neku lepu reč za njegovo ponašanje na terenu i treninzima, ali ne ide. Bio je sasvim drugačiji van toga. Na parketu se ponašao kao dr.adžija. Međutim, kasnije smo shvatili da je hteo da izazove reakciju, sećam se da nam je pričao: "Ako ne možete da se nosite sa mnom, kako ćete uzdržati pritisak u finalu?". I mislim da je uspeo u tome. Sad kad pogledam, upalilo je - objašnjava nekadašnji plej Čikaga.

(Predrag Gajić)

Kurir