KOKOŠKOV OTKRIO U ČEMU SE NE SLAŽE SA SVETISLAVOM PEŠIĆEM: Daleko je još Evroliga od poređenja sa NBA (FOTO)

Kokoškov je otkrio i kako je Teodosić reagovao na vest da neće igrati u mečevima FIBA kvalifikacija protiv Finske i Gruzije, kao i o budućnosti svojih igrača u Kingsima Bogdanu Bogdanoviću i Nemanji Bjelici.

Trenutno je tema broj jedan da li će se nastaviti takmičenje u NBA. Šta vi mislite o tome?

- Klubovi se postepeno vraćaju treninzima i mislim da ćemo u avgustu početi da igramo. Ovo je samo moje mišljenje. Ljudi su se zaželeli košarke, NBA gubi previše zbog ove pauze, ugovori sa televizijama i sponzorima su u pitanju, tako da bi neodigravanje lige moglo da stvori svima mnogo problema. Zato ja mislim da je važno da ova sezona dobije svog šampiona - rekao je Kokoškov za rusku Izvestiju.

foto: Starsport©

Kako završiti ovu sezonu?

- Svi mečevi mogu se odigrati za dva meseca. Posle toga bismo otišli na pauzu i otprilike u decembru bismo započeli novu sezonu.

SAD oseća velike posledice zbog COVID-19. Da li znate koliko će biti teško da se igra u takvoj situuaciji?

- Da, biće teško, ali ovo je biznis rešenje. Naravno, bezbednost igrača će biti na prvom mestu. Niko ne želi da se razboli i niko ne želi da izazove zdravstvene probleme. Ponavljam, ovo je poslovna odluka i mi se moramo vratiti poslu, pokazujući tako da smo jači od svih okolnosti. Ne sumnjam da ćemo zaigrati krajem jula ili početkom avgusta.

Kako se osećate u karantinu? Da li ste u SAD?

- Da, ja sam sad u Finiksu. Ovde živim 20 godina. Moja supruga je Amerikanka, ovde mi deca idu u školu.

Debitovali ste na klupi Srbije u kvalifikacijama za Euro 2021. Vaš tim je bio sastavljen od rezervista. Zašto je FIBA pristal na ovakve mečeve bez prvih zvezda košarke koje su u NBA i Evroligi?

foto: Starsportphoto

- Ja sam trener, a ne sportski funkcioner koji donosi strateške odluke na međunardnom nivou. Moj glavni posao je u NBA, ali ne gubim kontakt sa nacionalnim timom. Dve godine sam bio u reprezentaciji Srbije, pa sam trenirao Gruziju osam godina, Slovence dve i sad sam opet sa Srbijom. Vođenje moje reprezrentacije sam uredio prema FIBA kalendaru i tada sam izabrao najbolji mogući tim. Naravno, mečevi bez glavnih igrača nisu najbolja reklama za FIBA kvalifikacije. Ali, to je to. Sada niko ne razmišlja o povratku na prethodni sistem kada su turniri bili održavani tokom leta. Stoga ovu situaciju prihvatamo takvu kakva ona jeste.

Računate li na Mloša Teodosića?

foto: @starsport

- On je legenda srpske košarke, jedan od najboljih bekova u Evropi. Naravno, on je bio na našem spisku, bili smo u kontaktu i želeli smo da tim stvaramo oko njega. Nažalost, on nije mogao da nam se pridruži zbog osiguranja koje je bilo napisano u njegovom ugovoru. Naša federacija nije mogla da izdvoji toliki novac za samo dve utakmice, ali, generalno, Miloš je morao da igra, on je hteo da bude u timu i bio je jako uznemiren što nije mogao da zaigra. Ali, takve su okolnosti bile. Nadam se da ćemo u olimpijskim kvalifikacijama računati na njega.

Kako gledate na probelm koji se zbog COVID-19 stvorio oko vašeg bivšeg ighrača Rudija Gobera?

foto: AP

- Nisam razgovarao od tada sa Rudijem, mogu samo reći dao njemu kao igrači u osobi imam visoko mišljenj. Možda je u ovom trenutku Gober najbolji centar sveta i drago mi je da sam imao priliku da ga treniram nekoliko sezona. Nažalost, ovu sezonu će pamtiti da je bio prvi zaražen virusom u NBA i da je takmičenje stalo zbog toga. To je samo bio splet nesrećnih okolnosti, jer u trenutku jada se Gober šalio na tu temu, niko nije znao koliko je ozbiljan COVID-19 i koliko se lako prenosi. U prvom trenutku smo svi mislili da se lako leči i da neće preterano uticati na naše živote.

Da li je Luka Dončić premašio vaša očekivanja?

foto: AP

- Luka pokazuje fantastičan nivo. Impresivno je koliko lako uspeva da bude efikasan i da za samo dve godine dođe do Ol star meča. Srećan sam što ide sve prema njegovom planu.

U Sakramentu igraju Bogdanović i Bjelica. Kako oni napreduju?

foto: AP

- Oni su evropske zvezde koje se nisu izgubile po dolasku u NBA. Nažalost, zbog povreda i drugih košarkaša Sakramenta ekipa nije došla do broja pobeda koje je želela, ali smo uglavnom zadovoljni njihovim doprinosom. Bogdanović je izvanredan šuter, Bjelica jedinstvena "četvorka". Imali su sjajnu sezonu i nadam se da će je završiti na isti način. Ostaće u Kingsima još mnogo godina.

Kakvi su vaši planovi, ostajete u NBA ili možda dolazite u Evropu?

- Kao trener pratim i evropsku košarku, ali sada sam srećan u Sakramentu. To je mlad i ambiciozan tim. Takođe, otvoren sam i za nove opcije koje će mi omogućiti dalji razvoj kao treneru. Dakle, ništa ne bih isključio.

Koji tim igra po vašem ukusu?

- Teško je reći... Ključni igrači pomažu da se odabere najbolja taktika i stil igre. Tim će igrati brže ili sporije zavisno od njih. Trener mora biti spreman da se prilagodi snagama koje ima na raspolaganju.

Šta mislite o izjavi Svetislava Pešića da je NBA šou, a da Evroliga ima veći takmičarski nivo?

foto: EPA/Alejandro Garcia

- Pešića izuzetno poštujem, on je jedan od najuspešnijih evropskih trenera. Ali NBA ostaje neprikosnovena trenutno u svim aspektima: marketinškom, organizacionom, finansijskom... Najbolji igrači nastupaju u NBA, a ostali teže da dođu u SAD i zaigraju u NBA. Niko ne krije da NBA ima taj sportsko-zabavni karakter, jer u suprotnom ne bi ostvarila toliki profit. Dakle, uz puno poštovanje prema Pešiću, iako nisam lično čuo tu njegovu izjavu, prerano je porediti Evroligu sa NBA.

Šta biste poželeli ljubiteljima košarke u ovo teško vreme?

- Sjajno pitanje. Drago mi je da koristim ovu priliku da poželim svima dobro zdravlje i molim vas da poštujete pravila koje od vas traže Vlade i lekari. Budite strpljivi, mentalno i fizički snažni da biste preživeli ovo teško vreme. Siguran sam da će ovo uskoro biti iza svih nas, a mi ćemo se vratiti poslu i velikoj košarci

D. P.

Kurir