JOKIĆU, TI LI SI? Iz svlačionice Denvera trešti Džej! (VIDEO)

Mais um exercício que uso com meus atletas aqui. Trabalha pliometria, estabilidade, explosão/ potência . Essa é mais uma progressão dos outros exercícios que mostrei aqui. . 3 séries de 4 cada lado com 2 séries de defesa. . @cancar31 is a beast!! Cardio freak! . #singlelegwork @gigantesdasquadras @nscaofficial @thenbsca @thebasketown @3points_brazil @joguebasquete @mondobasquete @nuggets

A post shared by Felipe Eichenberger (@eichbra) on May 11, 2020 at 11:35am PDT