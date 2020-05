PLAKAO SAM TEK 3 GODINE POSLE SMRTI SINA: Bolna ispovest Lamara Odoma o najvećoj životnoj tragediji (FOTO)

Lamar Odom je pre izvensog vremena izdao autobiografiju pod nazivom "Od tame do svetla" u kojoj je potpuno ogolio i progovorio o stavrima o kojima do tada nije.

Osvrnuo se i na svoju najveću bol kada je njegov sin Džejden preminuo svega pola godine nakon rođenja, prenosi "Mirror" delove iz autobiografije.

foto: Profimedia

Košarkaš je priznao da je zaplakao tek tri godine posle tragedije, a ispričao je što se tačno dogodilo tog kobnog dana, 29. juna 2006., kada je njegova tadašnja supruga Liza Morales (40) ušla u sobu da proveri njihovog sina.

"Tada je videla da beba leži na trbuhu, što joj je bilo čudno, ali izgledalo je kao da je sinu bilo udobno, pa nije htela da ga uznemirava, otišla je i pridružila se svojoj majci u kuhinji. Ali, čim je majka pitala kako je Džejden, Liza je počela da paniči i potrčala je u njegovu sobu", stoji u autobiografiji, a prenosi "Mirror".

foto: Profimedia

"Lice mu je bilo tamnoplavo, nije disao. Liza je histerično vrisnula i brzo pozvala hitnu pomoć. Hitna pomoć i vatrogasno vozilo došli su u roku od nekoliko minuta, pa su odveli bebu u bolnicu", napisao je Lamar koji je u to vreme bio na Menhetnu i Liza ga je zvala da mu kaže da se Džejdenu nešto dogodilo.

Odom se odmah spakovao i zaputio prema bolnici. Ušao je u privatnu sobu bolnice, gde je Liza bila zamotana u ćebe. Ubrzo im je doktorka rekla da je njihov sin preminuo, a smrt je nastupila u kolevci.

foto: Profimedia

"Petnaest minuta nakon što sam stigao tamo, doktorka je ušla u sobu i uhvatila Lizinu ruku. U njenim očima su bile suze. Rekla je: 'Žao mi je, kao majka i ja sam doživela smrt u kolevci'", napisao je košarkaš koji u prvom trenutku nije znao šta je to.

"To mi je bio prvi put da čujem za taj izraz. Dakle, Džejden je umro od sindroma iznenadne smrti. To jednostavno nije imalo smisla. Kako je naše dete moglo da umre u krevecu? To ne može biti stvarno. Bio sam zapanjen, ukočen, gotovo bez osećaja, nisam mogao da se pomerim", ispričao je Odom i doao:

foto: Profimedia

"Nisam plakao tog trenutka. Kao ni sledećeg dana. Tri godine nisam plakao za Džejdenom. Mislio sam da ako budem plakao, to će biti stvarno. Nisam plakao da bi on mogao da živi", priznao je Lamar.

(Kurir sport)

Kurir