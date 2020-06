PREŽIVLJAVA SKUPLJAJUĆI FLAŠE PO KONTEJNERIMA: Bio je as Splita, sin mu je ubijen u Beogradu, a ovako je pričao za Kurir

Manović je bio član petorke koja su činili reprezentativci svetski prvaci Tvrdić, Šolman Skansi..., čitavu decenije gradio je uspehe splitske košarke, a danas je primoran da skuplja flaše i tako zarađuje za život u kom je preživeo i tragediju kada mu je 2007. godine u vatrenom obračunu na beogradskim ulicama stradao sin Jovan.er

U to vreme je operisao karcinom i zamalo umro od sepse, a pre godinu dana kada su mu dečaci i devojčice koje je devedesetih kada je morao da napusti Split (grad u kome su ga zvali četnikom) trenirao u beogradskom klubu BASK priredili iznenađenje i pozvaliga da bude njihov gost za Kurir je rekao:

"Mnogo emocija i dragih ljudi se tu skupilo. Kada sam na kraju trebao da se obratim prisutnima, nisam mogao. Samo sam ih pogledao i ostavio mikrofon. Jer, to je najčistija emocija i dečija želja da se pomogne. Iako je sigurno mnogo onih, koje sam do sada zadužio i koji su to odavno trebali da urade."

Mislite na ljude u Splitu?

"Da, tačnije na one koji su vodili Jugoplastiku, a koje danas ne viđam jer smo rasuti na sve strane. Ja sam deset godina igrao u Splitu, sve i da ništa nisam uraduio to je period dovoljno dug da klub treba da se oduži. Bio sam član petorke, jedini koji nije dobio oproštajnu utakmicu. Sa druge strane Olimpija je, i to stalno pričam, za Marka Verbiča, koji na 22 meča u sezoni nije igrao, a onda je poslednji ušao, presekao loptu i doneo im titulu imala niz priznanja. To je ono što boli.''

Ni posle košarke nije bilo bolje. Danas živite izuzetno teško?

"Da i opet se vraćamo na priču s početka. Mnogi koje sam zadužio "ćute" i dozvolili su da dođem u situaciju da se za hleb i život snalazim skupljajući plastične flaše po kontejnerima. To se nije promenilo, iako mediji poslednjih meseci o tome pišu. I ljudi su upoznati. Neki veći efekat je izostao", kazao je Manović.

