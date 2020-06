MEGA GRADI TIM ZA NOVU SEZONU: Stiglo prvo pojačanje!

Preparations for the next season are on 💪 Our new player is a 25 year old American poin guard Dayson Scoochie Smith 😎 Welcome to Mega @scoochstackin! 🎉 ________________________ Pripreme za narednu sezonu počinju 💪 Megin tim zvanično je danas pojačao 25-ogodišnji američki plej Dajšon Smit 😎 Više o našem novom igraču pročitajte na klupskom sajtu 📰 Dobrodošao Scoochie 🎉 #malivelikiklub #megabemax #abaliga #kls #kosarka #newplayer

A post shared by KK Mega Bemax (@kkmegabemax) on Jun 4, 2020 at 1:50am PDT