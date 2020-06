ISTORIJSKI USPEH KOJI NIJE VIĐEN VIŠE OD 40 GODINA! Košarkašice Kraljeva na prijemu kod gradonačelnika

Terzić je naglasio da je ovo najveći uspeh kolektivnog sporta u Kraljevu od 1979. godine, kada je Odbojkaški klub „Ribnica“osvojio Kup Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

foto: Foto: Grad Kraljevo

- Ove devojke, Kraljevčanke, ali i one koje su došle u Kraljevo kako bi igrale košarku, su od prvog dana u našoj ligi, u ženskoj Jadranskoj ligi i u Kupu Srbije, ređale pobedu za pobedom. One su pokazale kako se bori za svoj klub i grad, iako su u našoj ligi, u trenutku prekida, imale 17 pobeda i samo jedan poraz,i to posle produžetka, posle „Crvene zvezde“ u Beogradu, dovodi se u pitanje titula šampiona, izjavio je Terzić, pa dodao da Kraljevčani znaju da su košarkašice ŽKK „Kraljevo“ osvojile Kup, ali i da su na terenu osvojile Prvenstvo Srbije.

foto: Foto: Grad Kraljevo

Prema isticanju gradonačelnika ovo je za Kraljevo dupla kruna, bez obzira kakvu odluku donese Košarkaški savez Srbije.

- Ove devojke su svojim radom, zalaganjem, napornim treninzima i utakmicama, gotovo 50 utakmica odigrale za ovaj deo sezone i pokazale kako se bori. I ako nam ove godine otmu titulu, mi ćemo naredne godine da je osvojimo na terenu, kako i dolikuje, jer mi to možemo. Zajedničkim snagama ljudi koji vode ovaj klub, koji obezbeđuju sredstva i grada Kraljeva, koji pomaže značajnim finansijskim sredstvima, uspeli smo da stabilizujemo Ženski košarkaški klub, koji će i u budućnosti osvajati trofeje, naglasio je gradonačelnik, uz obećanje da će grad Kraljevo nastaviti da pomaže ŽKK „Kraljevo“.

foto: Foto: Grad Kraljevo

- Postavlja se pitanje da li bi se ovako završilo da je, u ovakvoj situaciji „Crvena zvezda“ ili „Partizan“ imao lidersku poziciju u ligi, ili bi posle dve trećine odigranih utakmica ,„Zvezda“, odnosno „Partizan“, bili proglašeni za šampiona.Treba i klubovi u unutrašnjosti da osvajaju i kupove i titule, na terenu se to osvaja i pošteno se kaže ko je bio najbolji, ako se sezona prekine, siguran sam, da je to bila „Crvena zvezda“ili „Partizan“, da bi se tako prvenstvo i završilo, zaključio je Terzić.

Osim gradonačelnika grada Kraljeva dr Predraga Terzića, prijemu su prisustvovalii pomoćnik gradonačelnika za omladinu i sport Nikola Radević, član Gradskog veća za sport Ivan Bunardžić, kao i predsednik Sportskog saveza Kraljeva Miloš Simović.

U ime Sportskog saveza grada Kraljeva, plaketu „Prvim damama Kraljeva, ekipi ŽKK „Kraljevo“, za osvojenu duplu krunu u sezoni 2019/20“, gradonačelnik Terzić uručio je kapitenu tima Tamari Bajić.

Kraljevačke „Malene“ ispisale su istoriju osvojivši Kup „Milan Ciga Vasojević“. U uzbudljivom finalu, pobedile su beogradsku ekipu „Radivoj Korać“ rezultatom 76:73.

J. S.

