ČOVIĆ POSLE INTERVJUA PREDSEDNIKA U KURIRU: Vučić bi mogao da bude trener Zvezde za 8 godina! Šalim se i ne šalim se!

Podsetimo, Vučić je u ekskluzivnom intervjuu za Kurir otkrio da bi nakon političke karijere voleo da radi kao košarkaški trener, a prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović jedva je to dočekao, pa je izneo i prvu ponudu.

Čović je u Jutarnjem programu na "TV Prva" svoju ponudu objasnio ovako, imajući u vidu da je pred Vučićem još duga politička karijera:

"Predsednik je u Kuriru najavio da kad prestane sa politikom postaje košarkaški trener. Zvezda je rešila pitanje košarkaškog trenera za narednih osam godina. Kad ode Saša Obradović imamo izvanrednog trenera Aleksandra Vučića. Odmah je Zvezda složila svoju kadrovsku politiku. Šalim se, ali i ne šalim se, pravo da vam kažem", rekao je uz osmeh Čović.

foto: Dado Đilas, Damir Dervišagić

Podsetimo, Vučić je u današnjem intervjuu objasnio čime bi voleo da se bavi nakon što odluči da okonča političku karijeru.

"Trudio bih se da radim marljivo. Neka moja neispunjena želja je da treniram neke klince. Nekog kluba, zemunske Mladosti ili nekog Ušća. Neke pionire ili kadete, klince. To mi je najveća želja! Ne postoji ništa lepše nego kad subotu i nedelju provedete s mladim igračima, s nekom decom koju nešto možete da naučite. Ali za to moram da upišem Višu trenersku pa mi je to plan u narednom periodu. Možete da pratite i kako ću da polažem ispite. Samo su mi sad rekli da tu ima nekih problema, drugačije je to nego što je ranije bilo. Nešto tog tipa bih da upišem, pa ako to uspem, možda jednog dana ostvarim svoj san", rekao je Vučić.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir