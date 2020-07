ČETVRT VEKA BALKONA! Na današnji dan 1995. naša zemlja osvojila prvo zlato posle sankcija! VIDEO

A put do zlata kao da je trasirao neki holivudski scenarista - naši momci su se prvi put nakon sankcija pojavili na velikom takmičenju, prethodno su se jedva plasirali na taj Evrobasket, a na kraju odigrali epsko finale s Litvanijom.

Spontano se dogodio i čuveni skupšinski balkon - heroji su izašli pred razdraganu masu, a ono što su im priredili navijači može da se uporedi samo sa popularnošću Bitlsa. Od samog aerodroma, celim putem do centra Beograda pozdravljale su je na stotine hiljada ljudi. Ponos je jednostavno bio u svakoj pori.

Tada je Aleksandar Đorđević zaradio čuveni nadimak Sale Nacionale, tada je Žarko Paspalj dobio pesmu "Sad si uzo trofej, Paspalje", tada je Predrag Danilović napravio neprevaziđeni košarkaški poster zakucavanjem preko Sabonisa, tada je Đorđević nagovorio Litvance da se vrate na teren, tada su Hrvati pobegli sa postolja...

- Neću da budem preskroman, bili smo fantastična generacija. Ta generacija je pod sankcijama doživela najteži udarac, jer nam je oduzeto mnogo medalja, a 1995. prvi put smo shvatili koliko je ljudima nedostajao uspeh kao taj što se desio u Atini. Imali smo nezaboravan doček, a balkon Skupštine postao je posle toga tradicionalni kult poštovanja svih sportskih uspeha - prisetio se legendarni kapiten Žarko Paspalj.

Atina 1995 / Put do trofeja

Grčka - Jugoslavija 80:84 (p) Jugoslavija - Litvanija 70:61 Italija - Jugoslavija 74:87 Jugoslavija - Švedska 85:58 Izrael - Jugoslavija 59:72 Jugoslavija - Nemačka 92:79 Četvrtfinale Francuska - Jugoslavija 86:104 Polufinale Grčka - Jugoslavija 52:60 Finale Litvanija - Jugoslavija 90:96

Gde je danas šampionski tim

4 Dejan Bodiroga Bodi Bond je posle igračke karijere postao privrednik, obavljao je funkciju potpredsednika KSS i bio član borda FIBA

5 Predrag Danilović Jedan od najboljih evropskih bekova u istoriji trenutno je predsednik KSS

6 Saša Obradović Nakon igračke s istim uspehom je nastavio trenersku karijeru. Nedavno je preuzeo Crvenu zvezdu

7 Zoran Sretenović Bio je jedan od najinteligentnijih plejmejkera, pa ne čudi što se i on otisnuo u trenerske vode

8 Žarko Paspalj Kapiten zlatne generacije uživa u sportskoj penziji

9 Miroslav Berić Bio je član uprave Partizana, često se pojavljuje u medijima kao košarkaški analitičar

10 Aleksandar Đorđević Postao respektabilan trener, sa Srbijom osvojio tri srebra, sada predvodi Virtus

11 Željko Rebrača Popularni Rebarce pokušavao je da ulaže u neke poslove, s većim i manjim uspehom

12 Vlade Divac Vlade je menadžer Sakramento Kingsa, NBA tima u kome je kao igrač ostavio veliki trag

13 Zoran Savić Stameni centar je odlučio da uplovi u menadžerske vode, i to mu ide odlično

14 Dejan Tomašević Postao je sportski funkcioner, donedavno je bio potpredsednik KSS

15 Dejan Koturović Po završetku igračke karijere imao padove u životu, posvetio se psihologiji i lekovitim biljkama

Selektor: Dušan Ivković Otišao u zasluženu trenersku penziju, uživa sa svojim golubovima

Pomoćnik: Željko Obradović Odlučio da uzme jednogodišnju pauzu od trenerskog posla. Vreme provodi sa porodicom

Hrvati pobegli s postolja, a naši im ostavili cveće

Ceremonija proglašenja pobednika i dodele medalja i pehara u Atini ostaće upamćena i po do tada nezabeleženom događaju - reprezentacija Hrvatske je nakon uručenih bronzanih medalja napustila postolje! Nisu hteli da slušaju himnu "Hej, Sloveni", a naši su na njihov prazan deo na postolju položili cveće. Hrvatska košarkaška legenda Aco Petrović kasnije je priznao da je odlazak bio velika greška. - To uvek treba gledati u kontekstu vremena. Danas je jasno da je to bila ogromna greška i pogrešna procena - rekao je Aco Trica.