KOD ZAKUCAVANJA JE NAJVAŽNIJI FAKTOR ODUŠEVLJENJA: Legenda NBA lige otkrio tajnu čuvanu DVE DECENIJE! VIDEO

Njegov performans na Ol star vikendu 2000 godine smatra se jednim od najboljih svih vremena.

Karter je rekao je da nije imao unapred pripremljen plan već da je za mnoga zakucavanja dobio ideju neposredno pred izvođenje i da je želeo sve da oduševi.

"Kada zakucavate imate ideju koliko ste visoko, a ja to vidim na potpuno drugi način. Ukoliko se ne osećam dobro, nisam dobro skočio, znam šta da uradim i kako da zakucam. Moje prvo zakucavanje je oduševilo mnoge, ali ne i mene. Nisam to želeo da izvedem. Želeo sam da pobedim, a sa takvim zakucavanima to neću, zato sam posle skočio sa pravog mesta i doneo taj "WOW faktor" koji sam tražio. Znao sam šta se od mene očekuje, a ja od sebe uvek očekujem više. Svi ti momci sa strane su znali koilko mogu i želeo sam da ih oduševim. Kevin Džonson me je gledao na Mekdonalds srednjoškolskom takmičenju kada sam pobedio, želeo sam da i on kaže da nije znao da to mogu da izvedem. Adrenalin me udara, dvadesetak hiljada ljudi nestrpljivo čeka da vidi šta ću uraditi. Nikada nisam skočio toliko visoko kao za onu "vetrenjaču" kada se okrenem za 360 stepeni... Tek ruka u obruču... To smo Trejsi i ja uradili jer su mi rekli da moram da imam partnera za jedno zakucavanje. Trejsi je bacio loptu o parket i pala je tačno gde treba. Sećam se da sam u jednom magazinu video tipa sa loptom između nogu i želeo sam da to izvedem, iako nisam to previše vežbao. Delovalo je kao dobra ideja i uspeo sam to da izvedem. Sva ta zakucavanja su mi pala na pamet pre nego što sam ih izveo, po prijemu lopte. Ako pustite snimak, videćete da unaokolo lutam bez cilja. Malo sam se pomolio za ruku u obruču i nadao sam se samo da neću pasti", ispričao je Vins Karte u gostovanju u jednom američkom podkastu.

Kurir sport

Kurir