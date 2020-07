NEĆE DA NOSI PORUKU: Lebron odbio da umesto prezimena na dresu u nastavku NBA ima slogan

Džejms i njegovi saigrači iz Lejkersa u četvrtak su stigli u sportski kompleks Diznilend u Orlandu, gde će krajem jula 22 ekipe nastaviti prekinutu NBA sezonu.

"Ne moram da imam nešto na leđima svog dresa kako bi ljudi shvatilli moju misiju ili znali za šta se zalažem i zbog čega sam ovde", rekao je Džejms.

On je dodao da podržava sve one koji su odlučili da stave jednu od 29 poruka koje je NBA liga unapred odobrila.

"Mislim da je to sjajno, ali podržvam i sve one koji se nisu za to odlučili", rekao je Lebron Džejms.

Najjača košarkaška liga je odobrila 29 slogana, odnosno natpisa, među kojima su igrači mogli odabrati jedan koji će nositi na dresu umesto prezimena.

"To je nešto što jednostavno ne oslikava moju misiju, ne poklapa se sa mojim ciljevima. Voleo bih da sam mogao da biram šta ću da stavim na svoj dres. Imao sam nekoliko ideja, ali nisam bio deo tog procesa, što je u redu. To mi ne smeta", zaključio je Džejms.

Kurir sport

Kurir