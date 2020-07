KAKO JE SALE ZBOG SEKE RIZIKOVAO ŽIVOT! Anegdota koja se i dan danas prepričava: SELI U JUGA I POŠLI U OPASNU AVANTURU!

Međutim, njih dvoje su se upoznali mnogo ranije, još kao tinejdžeri. Kako je Sale priznao, sve se desilo u jednom kafiću na Vračaru, gde je on svraćao sa društvom, a za sve je "kriv" Nebojša Ilić, Đorđevićev kum, koji ih je tada upoznao, a kasnije bio svedok na venčanju.

- Jedne večeri sam video divnu i zgodnu devojku. Prijatelji su mi kazali da joj je nadimak Seka i, pošto smo razmenili poglede i osmehe, upoznali smo se. Zaljubio sam se u nju i teško su mi padale pripreme s Partizanom i reprezentacijom. Seka je uz mene prošla sve životne izazove i podarila mi naše ćerke Taru i Tesu. Tara je rođena u Barseloni, a Tesa četiri godine kasnije u Madridu - rekao je svojevremeno Sale.

foto: Damir Dervišagić

Koliko je bio lud za njom, govori i anegdota sa priprema reprezentacije u Zagrebu 1987, kada su Divac, Paspalj i Đorđević "jugom" pobegli za Beograd kako bi nekoliko sati proveli s devojkama.

- Selektor reprezentacije bio je Krešimir Ćosić i on nam je dao slobodno popodne. Paspaljev drug je dovezao neki auto u Zagreb i mi smo krenuli u pogibeljnu avanturu da bismo nekoliko sati proveli sa devojkama u Beogradu. Do Beograda smo stigli bez većih problema, ali u povratku za volanom su se smenjivali Divac i Paspalj jer ih je obojicu svladavao san. Ja sam spavao na zadnjem sedištu. Nagla skretanja i kočenja su me nekoliko puta trgla iz sna jer smo sudare bukvalno za dlaku izbegavali. Kada smo se vratili u Zagreb, rekao sam drugarima da je sreća što smo sprečili organizaciju memorijalnog turnira "Đordevic, Divac, Paspalj", na šta su se oni kiselo nasmejali. Selektor nas je odmah otkrio, ali je shvatio našu mladalačku nepromišljenost i opomenuo nas da više neće tolerisati slicne poduhvate - otkrio je pre desetak godina Đorđević.

