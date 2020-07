NBA LEGENDA PROGOVORILA O SRBINU: Nećete verovati šta je Pipen rekao o Jokiću (VIDEO)

Pipen i Ričard Džeferson bili su gosti voditelje Rejčel Nikols, koja vodi emisiji "The Jump" na ESPN-u, i pričali su o raznim temama.

Jedna je bila u vezi Jokića i njegove izjave kako nije mnogo smršao i kako ne zna da li će nekoga iznenaditi kada se ponovo zaigra košarka. "

Možda ću nekoga iznenaditi, a možda neću. Videćemo", rekao je Jokić.

Džeferson se na ove reči nadovezao:

"Ne mislim da će Nikola iznenaditi. Od njega sada svi očekuju vrhunske partije, bio je član najbolje postave u sezoni... Na početu sezone je bio nešto teži, ali je ekipa igrala dobro", rekao je Džeferson i dodao:

"Da vam je neko na početku sezone rekao da će Jokić biti MVP, niko se ne bi iznenadio što tako misli. I sada kada pogledamo i postavimo pitanje – da li će nekoga iznenaditi? Ne, ne mislim da će iznenaditi jer imamo velika očekivanja od njega".

Pipen je sličnog stava:

"Saglasan sam sa tobom Ričarde, ne mislim da Jokić više ikoga može da iznenadi. On je neverovatan košarkaš, veoma je svestran, a to retko kažemo za centre. On dribla, predvodi kontre, asistira, jednostavno vodi napad jednog tima", rekao je Pipen i zaključio:

"Nikola je već poseban košarkaš i biće ga zanimljivo gledati".

Jokić u sezoni prosečno beleži oko 20 poena, 10 skokova i sedam asistencija.

Kurir sport

Kurir