ŽELJKOVO OBEĆANJE: Više nema dileme gde će Obradović provesti narednu sezonu

Sada je prvi čovek tima iz Istanbula Ali Koč istakao i zašto je Željko otišao i šta je tom prilikom obećao.

"Još jednom bih hteo da se zahvalim Obradoviću. On je legendarni učitelj kako u svetu košarke, tako i u svetu Fenerbahčea. Niko nije želeo da ode, bilo je traumatično za nas, ali kada neko želi da ide, možete da se borite samo do određenog nivoa, a on je to žarko želeo. Delovalo je u jednom momentu kao da bi mogao da ostane, ali je zbog porodičnih stvari rekao da godinu dana ne želi nikoga da trenira, obećao nam je to", rekao je Koč.

Kaže da je prezadovoljan angažovanjem Kokoškova.

"Ako me pitate za proces tranzicije, zameniti Obradovića nije lako, ne bi bilo lako nijednom klubu, svi bi imali problem da ga zamene. Međutim, Gerardini i Ozsoj su uradili odličan posao za 15 dana. Doveli smo trenera koji ima ime i brend, koji je imao toliko uspeha i sve to za kratko vreme. Mnoge je to iznenadilo, nisu očekivali. Imamo još nekoliko koraka da dovršimo, ali smo za sada odradili dobar posao. Još jednom se zahvaljujem Obradoviću i da poželim dobrodošlicu Igoru. Nadamo se da će Fenerbahče, koji ima brend u Evropi, nastaviti istim putem", rekao je Koč.

Kurir sport

Kurir