NE VOLI DA SE KUPA, IMA ATOMSKO SKLONIŠTE I ČEKA SMAK SVETA: Igrao za Zvezdu, optužili ga da SMRDI a Pešića je IZLUĐIVAO

Pre 14 godina jedan igrač obećavao je mnogo... Ljubitelji košarke u Americi bili su ubeđeni da gledaju novu NBA zvezdu. Simpatični čupavac Adam Morison, tada igrač Gonzage, po mnogima je bio najbolji igrač koledž košarke te sezone.

2006. godine zauzeo je visoko treće mesto na draftu, izabrali su ga Šarlot Bobketsi koji su bili sigurni da dobijaju najboljeg koledž šutera koji će u budućnosti predvoditi napad ovog tima.

Morison je solidno zabočeo svoju NBA karijeru. U debiju protiv Indijane dao je 14 poena, da bi kasnije u sezoni istoj ekipi dao rekordnih 30. Međutim, problemi počinju u oktobru 2007. godine... U predsezonskoj utakmici protiv Lejkersa Morisonu je "škljocnulo" koleno, nakon čega je pao na parket sa bolnom grimasom. Na magnetnoj rezonanci utvrđeno je da su popucali prednji ukršteni ligamenti. Nakon te povrede, Adam Morison nikada više nije bio isti igrač.

Osim ove teške povrede, još jedna stvar bila je nepremostiva prepreka za njegovu karijeru profesionalnog sportiste. Naime, sa 13 godina mu je dijagnostifikovan dijabetes tip 1, nakon napada koji je dobio na jednoj utakmici.

Morison je uspevao da balansira bolest i sportski život dok je igrao na koledžu, jer raspored nije bio zahtevan (dve utakmice nedeljno), a NBA liga je bila preveliki izazov.

Morison je pokušavao da se vrati, osvojio je i dve titule sa klupe sa Lejkersima, ali nije uspeo da ostavi dublji trag u ligi.

foto: @starsport

Epizoda u Zvezdi

Baš nakon titula sa timom iz Kalifornije put ga je doveo u Srbiju, tačnije u Crvenu zvezdu koju je te 2011. godine predvodio trener Svetislav Pešić.

Morison jedan događaj iz Beograda nikada nije zaboravio.

Tokom vožnje po gradu primetio je razrušenu zgradu u samom centru. Bio je u potpunom šoku, pa je upitao vozača ko je to uradio?

"Vi Amerikanci ste to uradili", odgovorio mu je vozač.

Naravno, Morison nije znao ništa o Srbiji, Kosovu, NATO bombardovanju.

"Da nisam otišao tamo i video to svojim očima, ne bih znao za to niti bi me bilo briga. Kad shvatiš šta su neki ljudi proživljavali, bude ti krivo što si se nervirao oko gluposti, poput razbijenog Xbox-a", rekao je kasnije Morison.

foto: @starsport

Spreman za smak sveta Košarkaš Kajl Viltjer, inače prijatelj Adama Morisona, jednom prilikom je otkrio da Morison ima spreman bunker ukoliko se dogodi smak sveta. "On je do koske ubeđen da je smak sveta blizu i da se neko veliko zlo uveliko sprema. Ne možete da verujete kolike zalihe hrane poseduje. Naoružao se do zuba, ima pištolje, čak je i bunker napravio. Ima teoriju po kojoj je sve povezano sa korumpiran političarima i misli da je svaki političar nepošten". Sve navedeno potvrdio je i bivši Morisonov saigrač iz Zvezde Vuk Radivojević. "Oduvek je bio vrlo specifičan. Nije se družio s igračima. Stalno je imao neke zahteve, a iz kluba su ga vodili i u streljanu. Pričao nam je o svojoj velikoj kolekciji oružja od 18 pištolja i pušaka. Njegovo objašnjenje bilo je „da nikad ne znaš šta može da se desi“ i „da uvek treba biti spreman“. Pamtim ga i po tome što je žvakao duvan, a trener Pešić stalno je ponavljao: „Šta je, bre, s ovim čovekom, šta je, bre, ovo“ ispričao je Radivojević

foto: @starsport

Nakon Crvene zvezde bio je kratko u Bešiktašu, a zatim je još jednom neuspešno pokušao da se izbori za mestu u NBA preko Portlanda. U 29. godini je odlučio da završi karijeru.

Morison je pre dva dana napunio 36 godina i uživa u životu. Igra poker, golf, poseduje devet automobila, vikende provodi sa porodicom na obali jezera... Živi lagodno, ali ne i rasipnički. Kvalitetno investira kako bi bio obezbeđen do kraja života.

Morison je zaradio oko 17 miliona dolara u karijeri. Ima sponzorske ugovore sa Adidasom i jednim popularnim proizvođačem kozmetike.

Živi sa nevenčanom suprugom Mijken Nelson i ima dve ćerkice.

Ne voli da se kupa Košarkaš Vašington Vizardsa Džered Dadli je na pitanje ko mu je bio najodvratniji saigrač tokom karijere jednom prilikom kao iz topa odgovorio: “Adam Morison”. “Sećate li se Adama Morisona? Nikada se nije kupao, žvakao je duvan koji je stalno pljuvao i nosio je tri majice tokom cele godine. To je momak koji je zarađivao mnogo novca u to vreme. Borio se sa dijabetesom, pisalo se o tome, o njegovim koledž utakmicama, mogli ste svuda da ga vidite i on je bez premca bio moj najgori i najodvratniji saigrači. Džerals Valas je jednom prilikom morao da ga natera da se istušira. Da, morao je da ga natera. Zamislite to. Zamislite da morate da terate odraslog muškarca da se istušira. Trebalo bi da ga je sram”, istakao je Dadli.

