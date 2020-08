HTEO SAM DA SKOČIM KROZ PROZOR! Evo kako je srpskom košarkašu Iliji Đokoviću u Splitu

Ilija Đoković podigao je priličnu prašinu odlukom da ode u glavni grad Dalmacije, a posle nekoliko treninga u Splitu, izgleda da nije pogrešio.

On je, naime, pre nego što se priklljučio ekipi, morao da odradi karantin zbog mera protiv širenja zaraze koronavirusom.

- Tih dana najteže mi je bilo da gledam kroz prozor, vidim Split, vidim da je grad prelep. Iskočio bih kroz prozor da smem, ha-ha-ha. Jedva sam dočekao negativan test na kraju karantina kako bih izašao iz stana i počeo da obilazim grad. Nikada nisam letovao u Hrvatskoj, meni je ovo fenomenalno. Oduševljen sam, zaista - rekao je Đoković za Jutarnji list.

Split ima ogromnu košarkašku tradiciju, a to je ono što je privuklo Iliju da obuče žuti dres.

- Ljudi poznaju i vole košarku, a šta da vam vam pričam o klupskoj istoriji. To vi znate bolje od mene. Poslednjih nekoliko godina Split se digao na noge, stabilizovao se se i ja sam procenio da mi takav klub odgovara. Došao sam pomoći kako bismo bili konkurentni svima u ABA ligi, kako bismo se borili za što viši plasman, jer ovaj grad to zaslužuje - dodao je on.

Nole i ja vučemo iste korene Hrvatske novinare interesovalo je da li Ilija i Novak Đoković imaju neke rodbinske veze, s obzirom na to da nose ista prezimena. - Novak i ja smo neki dalji rod, obojica korene vučemo iz istog mesta, Jasenovog Polja kod Nikšića - objasnio je novi plejmejker Splita.

