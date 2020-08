TAJNA KOJA JE MOGLA DA SRUŠI VELIKOG MAJKLA I ČIKAGO! Džordan je bio NAJBOLJI, ali se krilo da je Pipen bio OBDARENIJI!

Nikad nije tražio ulogu prve zvezde Bullsa jer je i sam bio svestan da je Džordan u svemu barem malo bolji od njega. Zapravo, skoro u svemu. Otkriven je detalj koji je izluđivao Džordana i terao ga na zavist prema saigraču.

Radi se o veličini penisa.

"Bio je jedan detalj u kom je Pipen nadmašio Džordana, a to je sadržaj njegovih gaća. To je ubijalo Majkla. Trebalo je da vidite sve te devojke koje su čekale Pipena gde god da je išao", ispričao je svojevremeno pomoćni trener Bulsa Džoni Bah.

Niko tu priču nije potvrdio jer se ipak radi o svojevrsnom tabuu i nikome u klubu nije bilo u interesu da govori o nečemu što bi Džordanu moglo da poljulja samopouzdanje.

Sad je, prenosi Marka, iskočio stari post jednog fana koji je u sezoni 1995./96. uspeo da se ušunja u svlačionicu Bulsa predstavljajući se kao novinar. On tvrdi da je tog dana slučajno video šta Pipen krije ispod struka.

"Dakle, Pipenov penis je dugačak 60 cm", započeo je fan/novinar svoju ispovest na Reditu.

"Skoti se istuširao i izašao sa peškirom oko struka. Bio sam sa drugim novinarima, među kojima je bila i jedna žena. Seo je da obuje čarape i u tom trenutku mu je ispod peškira provirila muškost. Ta reporterka i ja odmah smo se okrenuli i pretvarali se da nismo videli to što smo videli. Kad sam pogledao udaljenost između mojih prepona i kolena, shvatio sam da ono što sam upravo video treba da bude u muzeju. Kada se konačno obukao i kada smo počeli da ga intervjuišemo, nisam mogao da prestanem da gledam u područje između njegovog struka i kolena. Bio sam u potpunom šoku. To čudovište je izvirilo šest-sedam centimetara ispod njegovog kolena, i to dok je sedeo, pa sami izračunajte", stoji u postu ovog pseudonovinara.

Autor posta se zaigrao sa brojkama i mernim jedinicama, ali ako Pipenov ponos zaista dostiže do ispod kolena, verovatno spada među svetske rekordere.

