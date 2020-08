ISPUNJENA POSLEDNJA ŽELJA: Partizan pomogao obnovu doma navijača Gorana Aćimovića Aćima koji je umro od virusa korona

Vest o iznenadnoj smrti Gorana Aćimovića Aćima (44) usled posledica korona virusa, duboko je potresla sve navijače Partizana pre gotovo tri meseca.

Nedugo potom, uprava KK Partizan, saznala je za poslednju Aćimovu želju, a to je obnova kuće u kojoj je živeo sa suprugom Jelenom i čerkama Sofijom i Elenom. Uprava KK Partizan, na čelu sa predsednikom Ostojom Mijailovićem, odmah je preuzela na sebe obavezu da porodici Aćimović pomogne u obnovi porodičnog doma i tri meseca kasnije, radovi su u najvećoj meri gotovi.

Tim povodom, u petak popodne, porodični dom Aćimovića, posetili su predsednik crno-belih Ostoja Mijailović i izvršni direktor Mlađan Šilobad. "Imao sam priliku da upoznam suprugu Jelenu i ćerke Elenu i Sofiju našeg Gorana Aćimovića iz Lazarevca. Nažalost, Gorana smo izgubili pre nekoliko meseci, ali ga nismo zaboravili i nikada nećemo. On je bio jako veliki navijač Partizana! Naši navijači su veoma važan deo kluba, a zbog ljudi kao što je bio Goran, Partizan je danas veliki! Koliko god da su teška vremena, kao što su ova danas, dokle god je armija ljudi uz Partizan, on će nastaviti da postoji. Klub i prijatelji kluba, kojima se ovom prilikom zahvaljujem, pronašli su mogućnost da u ovim teškim vremenima, Jeleni, Sofiji i Eleni renoviraju porodičnu kuću u Lazarevcu. To je najmanje što smo mogli da učinimo za njih, za barem malo, koliko god je to moguće, pokušamo da umanjimo njihovu tugu zbog Goranovog odlaska", poručio je predsednik KK Partizan , Ostoja Mijailović.

(Kurir sport, KK Partizan)

Kurir