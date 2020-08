ZVEZDA TRAŽI HITNU ISTRAGU ZBOG SMRTI ODŽA! Imao je JAK UDAR KORONE i nije dobio dozvolu da trenira!

Košarkaški klub Crvena zvezda zatražio je od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Tužilaštva hitnu istragu povodom tragične smrti njihovog doskorašnjeg košarkaša Majkla Odža.

Podsetimo, 27-godišnji Nigerijac preminuo je u petak na individualnom treningu od posledica srčanog udara.

foto: Kurir

Odžo je pre samo mesec dana preležao virus korona, a prvi čovek Zvezde Nebojša Čović jutros je otkrio da je imao jak udar ovog virusa.

"Njemu je po izlasku bila savetovana slaba fizička aktivnost, a to znači da čim osetiš umor, moraš da staneš, maltene samo šetnja. On je imao izrazito jak udar korone sa zapaljenjem pluća, čas leve, čas desne strane", rekao je Čović u jutarnjem programu na "Pinku".

Iz Zvezde tvrde da Odžo nije imao saglasnost nadležne zdravstvene ustanove da se vrati treninzima.

Klub sa Malog Kalemegdana je spreman da dostavi sve informacije nadležnim organima do kojih je došla, kako bi se rasvetlile sve okolnosti koje su dovele do toga da je profesionalni sportista koji nije imao dozvolu da trenira - to činio u neadekvatnim uslovima od 3. avgusta 2020, u dvorani u kojoj je nažalost i preminuo 7. avgusta.

foto: Kurir

U Zvezdi ističu da je Odžo poslednje lekarske kontrole na kojima je bio negativan na Covid-19 obavio tek petog dana avgusta, dva dana pre tragične smrti – kada, po njihovim saznanjima, nije dobio dozvolu za trening.

Obdukcija dokorašnjeg centra crveno-belih biće obavljena u ponedeljak, 10. avgusta.

Kurir sport/Blic

Kurir