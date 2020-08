MAJKL NIJE IMAO DOZVOLU LEKARA DA TRENIRA: Čović izneo NEPOZNATE detalje o smrti Odža!

"Mi smo sa njim imali određenih razgovora oko produžetka saradnje. Moralo je sve da se preduzme da se ne dogodi njegova smrt", počeo je Čović izlaganje i nastavio:

"Kada je došlo do prekida sezone, pa i kasnijeg otkazivanja, svi stranci su otputovali kućama, Odžo nije mogao, on je sve vreme bio u Beogradu. Kada se Zvezda okupljala oko 12. maja jedini stranac bio je Odžo. Pre tog okupljanja svi igrači su radili PCR testove, uz krvnu sliku i sve potrebne testove i Odžo je imao dobre rezultate, bez virusa korona. Zvezda je odradila kasnije još dva brza testa na COVID-19, poslednji je bio 15. juna, a kasnije više nismo imali nikakav kontakt, što mi je jako žao", rekao je Čović.

Prvi čovek kluba sa Malog Kalemegdana kaže da je Zvezda Odžu nudila novi ugovor...

"Mislim da je tada uplivao u vode koje su postojale još od novembra prošle godine, kada su počeli da ga obleću drugi klubovi, pošto su znali da mu ističe ugovor s Crvenom zvezdom. Legitimno je stupio kontakt s Asvelom i Monakom. U februaru je izvršen pritisak na Odža od strane nekih menadžera, a on je u međuvremenu promenio agenta i uzeo jednog Amerikanca Toda (Sajdela pr. au). Odžo je u Zvezdi imao 250.000 dolara platu u poslednjem ugovoru. Nudili smo mu 350.000 + 450.000 dolara za naredne dve sezone. Onda se pojavio jedan drugi klub, a pošto se sviđao bivšem treneru tog kluba, obećavali su mu duplo više od toga što smo mi nudili. Mi nismo više uspeli da se dogovorimo oko novog ugovora", rekao je Čović.

Odžo, kaže Čović, nije dobio nalaz da može da trenira.

"Mi imamo moralnu obavezu da uradimo sve što možemo da uradimo, po želji njegove porodice i agenta. Došli smo do informacija koje lako mogu da se provere. Odžo je krajem juna počeo da oseća zdravstvene probleme, a ubrzo se pokazalo da je imao virus korona. Ubrzo odlazi u jednu kliniku gde je konstatovana upala pluća desnog plućnog krila. Bilo mu je rečeno da ide na Infektivnu kliniku, nije išao. Ostao je u toj privatnoj klinici. Tamo je primao terapiju, antibiotike i vitamine. Sledeću kontrolu je imao 13. jula, kada je imao ponovo skener. Tada je imao upalu levog plućnog krila. Krvna slika, leukociti bili su loši. Naredni pregled je imao 22. jula. Kasnije je utvrđeno da ima antitela na virus korona. Odžo nije dobio nalaz da može da trenira, on je dobio preporuku doktora za fizičku aktivnost umerenog intenziteta. To doktori najbolje znaju šta znači, a to sigurno ne znači trening, već šetanje po kući i okolini. Očigledno to nije ispoštovano. Ponavljam, nije dobio saglasnost doktora. I onda se dogodio 7. avgust", rekao je Čović, pa dodaje:

"Njegova porodica traži kompletnu informaciju, a onda i nigerijska ambasada je putem zvanične note isto tražila. Odžo je bio vrbovan u februaru, maju i sada pred njegovu smrt. Nije rivalitet da igrača vrbujete u februaru, kada pandemije još nije bilo i kada igrač ima aktivan ugovor. Svaki igrač koji dolazi na individualne treninge, mora da donese dokaz da je zdrav. Nije normalno da neko vodi čoveka na treninge, bez te potvrde. Ako Odžo nije dao potvrdu, niko nije smeo s njim da radi. Korona zna da izazove i miokard. Šta se desilo kod Odža videćemo. Čekamo da vidimo da li će biti obdukcije, sada valjda sledi posthumno testiranje na COVID-19, a ako se ispostavi da je bio zaražen onda se valjda ne radi obdukcija".

