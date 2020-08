DUDA ME JE ZVAO USTAŠOM I IZBACIO IZ REPREZENTACIJE ZBOG ĆIRILICE! Užasne optužbe Hrvata na račun srpske LEGENDE!

Arapović je bio u timu 1988. godine kada je SFRJ igrala finale Olimpijskih igara u Seulu protiv SSSR (63:76). Jugoslavija je tada prokockala veliku prednost i dozvolila preokret, pa se na kraju od već viđenog zlata zadovoljila samo srebrom.

"To finale izgubili smo zahvaljujući selektoru Dušanu Ivkoviću koji je na +12 pokazivao ruskom kolegi Gomeljskom da je zlato naše, no potom nas je Sabonis razneo. S obzirom na to da sam imao iskustvo igranja protiv Sabonisa, kazao sam Ivkoviću da ćemo izgubiti ako me ne uvede u igru, no nije to učinio. Inače, čudim se kako sam uopšte išao u Seul jer sam na pripremama na Rogli pokrenuo debatu koja se zaoštrila. Bili su tada s nama onde i bokseri, a ja sam rekao da se jedini među njima zna ponašati Damir Škaro, i to zato što je iz Zagreba, na šta su Beograđani i ostali reagovali. Kada sam pak rekao da će za sledeće Olimpijske igre svaka republika SFRJ imati svoju valutu, sručilo se drvlje i kamenje po meni", ispričao je Arapović.

foto: Printscreen

Godinu dana kasnije se igrao šampionat Evrope u Zagrebu, a Arapović nije igrao zbog ispada u jednom beogradskom hotelu.

"Kad smo se vraćali s priprema iz Bora, noću smo stigii u jedan beogradski hotel, u kojem smo na recepciji dobili upitnik na ćirilici koji smo trebali ispuniti, a ja sam tražio da mi ga daju na latinici ili na engleskom. Stojko me povukao za ruku da ćutim, no iz inata nisam poslušao ni njega ni Dražena. Recepcionar me pitao za ime oca, ja sam mu rekao Jovo, a zove se Pavo. Zatim me pitao ime majke, rekao sam mu Jovanka, a mama mi je zapravo Ana. Nakon pet minuta bio je sastanak u mojoj sobi i Ivković me je poslao kući u Zagreb. Nazvao sam tada prijatelja, fudbalera Čavu Dimitrijevića koji me odvezao na aerodrom i tako sam završio reprezentativnu karijeru u bivšoj SFRJ".

Posle sportske, započeo je političku karijeru zbog čega je ponovo izazvao reakciju Ivkovića.

"Ivković je jednom prilikom u reprezentaciji kazao: “Šta će nam, bre, taj ustaša”. Očigledno su saznali da sam se i politički aktivirao. Bio sam na osnivačkoj skupštini HDZ-a u baraci na Jarunu", ispričao je Arapović.

