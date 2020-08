TRENER BUDUĆNOSTI SAMOUVEREN: Izazovna sezona, mesto nam je u vrhu ABA lige

"Pokušaćemo da se spremimo za izazovnu sezonu, sa dosta imperativa. Nadam se da će biti uspešna, da potvrdimo kvalitet, da potvrdimo dobar plasman iz prethodne sezone. I da potvrdimo ono što je činjenica, da nam je organizaciono i u svim segmentima mesto u vrhu ABA lige", rekao je Mijović, a prenose podgoričke Vijesti.

Trener podgoričkog tima rekao je da će problem biti organizacija jakih mečeva, ali manjak kvalitetnih utakmica na pripremama ne može biti alibi za bilo šta, jer su svi u regionu u istom problemu.

foto: Profimedia

"Već od četvrtka nam stižu Edžim i Von. Apić je tu od prvog dana. Poseban kvalitet vidim u domaćim igračima, koji su produžili ugovore. Igračima sam kazao na sastanu da već imamo nesumnjiv kvalitet. Siguran sam da ćemo među domaćim igračima imati možda i najbolje pojačanje. Očekujem među igračima koji imaju ozbiljne kvalitete, da budu nosioci ovog projekta u narednim sezonama", rekao je Mijović i dodao je da će njegov tim imati obavezu da napadne pobedu u svim mečevima u ABA ligi.

"Da maksimalno posvećenim radom dovedemo sebe u situaciju da pobeđujemo do kraja. Uz primarni cilj plasmana među četiri, da pokušamo da se borimo za titulu. Sa pristupom da pokušamo da dođemo do trijumfa u svakom narednom meču, možemo doći do ostvarenja dugoročnih ciljeva", zaključio je Mijović.

(Tanjug)

Kurir