SREĆAN ŠTO JE PONOVO U CRVENO-BELOM! Simonović: Pritisak je veliki, Zvezda puca najviše moguće rezultate!

Košarkaš Crvene zvezde Marko Simonović rekao je danas da je srećan što je ponovo u tom klubu i istakao da su ciljevi crveno-belih u narednoj sezoni isti - sva tri trofeja u domaćim takmičenjima i što bolji rezultati u Evroligi.

"Radujem se što smo se svi okupili. Srećan sam što smo svi na broju, hvala bogu svi zdravi i orni da radimo i pripremamo za najteže izazove. Srećan sam što sam se vratio u klub treći put, peta godina sve ukupno", rekao je Simonović za klupski sajt.

"Što se mene lično tiče, dosta smo pričali Sale i ja. Hvala mu zaista na ukazanom poverenju i što mi je dao šansu da još jednom zaigram za svoj voljeni tim. Mislim da nas očekuje izuzetno teška sezona i činjenica je da će moja uloga biti da pomognem ekipi, svim igračima i novajlijama da se što pre uklope i shvate šta je Crvena zvezda, kao i to šta znači igrati za Crvenu zvezdu, a to verujte nije ni malo lak posao", dodao je on.

Govoreći o ambicijama za narednu sezonu, Simonović je rekao da crveno-bele očekuje teška sezona, ali i istakao da su očekivanja velika.

"Velika su očekivanja, veliki je pritisak što je i normalno jer Crvena zvezda puca na najviše moguće rezultate. Svi toga moramo da budemo svesni i živimo sa tim", rekao je on.

Simonović je svestan da će naredna sezona biti poptuno drugačija u odnosu na sve dosadašnje u njegovoj karijeri.

"Nadam se, pre svega, da ćemo svi biti zdravi i tu ne mislim samo na igrače, stručni štab u kod nas u klubu već mislim generalno na celu Evropu i svet globalno. Želim svima da budu zdravi i da se sve ovo što pre završi", rekao je Simonović.

"Mi se pripremamo za sezonu prema normalnom rasporedu koji imamo pred sobom i nadam se da ćemo tako igrati. Činjenica je da će biti drugačije. U svakom slučaju to su novi izazovi i svako od nas mora da bude po mom mišljenju dodatno fokusiran na te stvari, bude dodatno motivisan i spreman da podnese dodatnu žrtvu da da doprinos ekipi", dodao je on.

Bez obzira na aktuelnu situaciju, Simonović je istakao da ciljevi Zvezde ostaju isti.

"Želimo da osvojimo tri trofeja u domaćim takmičenjima i da budemo što konkurentniji u Evroligi. Nadam se da ćemo to i uspeti i da ćemo pre svega ostati zdravi", rekao je Simonović.

