Pre popodnevnog treninga, crno-bele je u Vrnjačkoj Banji sačekalo iznenađenje u režiji vernih navijača! Nedostajali ste nam!!! 🖤🤍🖤🤍 #KKPartizan

A post shared by KK Partizan NIS Beograd (@partizanbc) on Aug 20, 2020 at 9:30am PDT