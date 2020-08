VOĐE SE RAĐAJU NA TERENU! Obradović zadovoljan urađenim na Kopaoniku: Zvezda puna snage, sledi rad na taktici!

Crveno-beli se na srpskoj planinskoj lepotici nalaze od 11. avgusta i na svakom koraku čuje se zadovoljstvo sjajnim i uslovima i odličnom atmosferom.

Obradović zna da su bazične pripreme najvažnije pred napornu sezonu na četiri fronta koja čeka crveno-bele

"Prvo i osnovno, zadovoljan sam pristupom. To mi je bilo najvažnije. Čak i ovim teškim pripremama, za pojedince baš teške, svi su imali dobar pristup svakom treningu i na svaki zadatak koji je postavljen. Takođe, više sam zadovoljan sa urađenim na tom, da kaže, atletskom i bazičnom delu, nego na ovom taktičkom, gde verujem da svako ima nekih nedoumica, problema i uigravanja. Pošto je u pitanju pripremni period, to može tako da se shvati. Ali ne sme da bude izgovor. U tom delu moramo da napravimo korak napred. Opet kada se zna da smo do sada akcenat stavili na fizičku pripremu, sa tim delom sam vrlo zadovoljan "rekao je Obradović za " Sportski žurnal"

Polako je počelo i da se radi na taktici.

" Postavljena je prva slika kako to treba da izgleda u napadu i odbrani. Međutim, tu treba dosta stvari da se očisti, da bude jasnije i konkretniji, da budemo na istoj strani lista, što bi se reklo. Ali za to treba strpljenja. Nije to ni jednostavno, niti je to mali broj informacija. Sigurno da treba vremena da se sve to slegne."

Ekipa je nova i potrebno je vreme da se sklopi mozaik.

"Ekipa je nova i treba praviti novu hemiju. To je proces koji traje i uvek će biti aktuelan. Nema privilegovanih, svi moraju da drže određeni nivo igre i da odgovore na zahteve. Role koje se manje-više znaju i koje su podeljene, vremenom mogu da se promene. Tako da igrač koji je planiran za rol ulogu, možda dobije šansu da bude nosilac. To zavisi samo od njega. Isti princip važi i za glavne igrače. Ne smeju da se opuštaju, moraju da drže nivo, da vuku tim i drže ritam. Tako se, na kraju krajeva, rađaju i vođe u ekipi i oni koji zaslužuju da budu glavni kreatoru. Odnosno, vođe se rađaju na terenu", zaključio je Saša Obradović.

Kurir sport / Sportski žurnal

Kurir