BOGDANOVIĆ DOVEO CENTRA: Mika ispričao kako je stigao u Partizan, a OVO mu je superkul (VIDEO)

U razgovoru za "BC Partizan TV", momak rođen u Bostonu 1995. opisao je kako je upravo ljubimac Grobara bio prvi koji mu je rekao da ga crno-beli hoće.

"Bogdan je bio uzbuđen kada je čuo da dolazim. Od njega sam prvobitno čuo kada je Partizan pokazao želju da me dovede, dok su bili u 'NBA mehuru'. Pitao me je u poruci da li sam možda zainteresovan. Tada još nisam bio, jer sam čekao da li će biti NBA kampa i šta će se dešavati u Americi. Onda ste me tražili ponovo, kada je tajming bio mnogo bolji, pa sam pisao Bogiju čim sam potpisao, dok još nije objavljeno", rekao je on.

Bogdanoviću je među prvima javio kada je potpisao.

"Pitao me je da li je to stvarno, a onda mi je tražio broj mobilnog, dopisivali smo se. On se vratio ovde, na odmoru je, videćemo se što pre".

Mika je za nekoliko dana u Beogradu postao svestan koliko je i još jedna legenda Partizana, Vlade Divac, ostavio dubog trag. On mu je bio generalni menadžer u Kingsima.

"Vlade je igrao u ovoj hali (Hali sportova)? To je superkul", prijatno se iznenadio Amerikanac.

"Vlade je legenda u Americi, imao je odličnu karijeru u NBA, mogu samo da zamislim sve što je uradio ovde za navijače, za grad, za zemlju. Kada sam tek stigao ovde, malo su mi pokazali grad, pa su me odveli na fudbalski stadion, pokazali mi trofejnu salu. On je bio na svakoj slici iz tog vremena, od pre 30 godina. Znam da je imao veliki uticaj na istoriju ovog kluba, koji je toliko jak da se oseća i danas", dodao je Mika.

Kurir sport

Kurir