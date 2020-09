MORALI SMO DA ZOVEMO DULETA KAD SE VRATIMO IZ PROVODA! Bertans: Kontrola je ključ uspeha!

Setio se rada sa legendarnim trenerom Partizana Duškom Vujoševićem

"Mnogi ljudi ne zna da je on veliki broj mladih talentovanih igrača razvio i na neki način ih direktno poslao u Evroligu i NBA. Tu sam ja, Milutinov, Bogdanović...", rekao je Bertans za "Jutjub" kanal "Basketball Network".

Letonac je objasnio da je ključ uspeha bila kontrola.

"On je bio ključ. Čuvao nas je, proveravao da ne izlazimo kasno uveče... Morali smo da ga pitamo za dozvolu ako hoćemo da ostanemo iza ponoći i do tri ujutru smo morali da budemo kući. Morali smo da ga nazovemo i kažemo da smo stigli. Čak i kada bi neko od nas imao devojku, on bi to morao da zna. To jeste neki drugi nivo, ali u tom trenutku, sa toliko godina, dobro je imati nekoga ko bi nas kontrolisao. Lako je izaći iz koloseka, a njemu je mnogo bilo stalo do nas".

foto: Saša Pavlić

Bertans, koji je na početku NBA karijere igrao u San Antoniju kod legendarnog Grega Popovič uporedio je njega i Vujoševića

"Na neki način su slični, imaju svoje stilove i tačno znaju kako ekipa želi da igra. Svaki igrač ima svoju ulogu. Kod Popoviča nismo imali treninge u šest ujutru posle poraza, kao što je to bio slučaj kod Duleta. Najveća razlika su treninzi"; objasnio je Davis Bertans

Kurir sport

Kurir