Parni valjak i drugi put savladao @ubancatransilvania ⚫⚪🏀 #KKPartizan NIS je bio bolji od Kluža i u drugom test meču! Isto kao i dva dana ranije, beogradski crno-beli su u Hali sportova "Ranko Žeravica" savladali tim koji sa klupe predvodi legendarni Duško Vujošević. Ovog puta, Partizan je rivala savladao rezultatom 82:72 (23:19, 17:24, 20:15, 22:14) u meču koji je po intenzitetu više ličio na takmičarsku nego na test utakmicu. Već u subotu crno-bele očekuje nova test utakmica, a protivnik Parnog valjka biće Borac iz Čačka. Zbog mera zdravstvene zaštite, sve utakmice se igraju bez prisustva publike. Partizan NIS Miler-Mekintajer 17, Zagorac 5, Pejdž 2, Dangubić 7, Gordić 8, Jovanović, Jaramaz 11, Angola 1, Veličković, N. Janković 8, Mika 6, Tomas 5, Trifunović 6, Mozli 6 Kluž Guzman 9, Tarolis 21, Santa 2, Grasu, Stipanović 5, Edvards 8, Diabi, Vargas 5, Vida, Kuti, Ričard 15, Kolmenares 7 (Foto: Dragana Stjepanović)

