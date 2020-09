UROŠ TRIFUNOVIĆ O NOVOJ SEZONI: Uveren sam da će plodovi kvalitetnog rada biti vidljivi

Prošle sezone imao je blistavih momenata u dresu Partizana, najavio je velike mogućnosti, a ove takmičarske godine bi trebalo da potvrdi da je jedan od najperspektivnijih srpskih košarkaša i da talenat polako počne da pretače u kvalitet. Uroš Trifunović još je tinejdžer, ali pojedinim potezima i te kako je skrenuo pažnju košarkaške javnosti na sebe. Svima je postalo jasno da "mali Trifa" više nije samo sin nekadašnjeg vrhunskog košarkaša i sada trenera Aleksandra Trifunovića, već momak koji ima svoj put i za mnoge vrlo prepoznatljiv stil na terenu.

Na pitanje šta od Uroša Trifunovića možemo da očekujemo u predstojećoj sezoni, mladi bek odgovara:

- Da na svakom treningu i utakmici dajem celog sebe, da se ne štedim ni u jednom trenutku. Košarka je moj poziv, moja velika ljubav i zato sam joj maksimalno posvećen. Pokušaću da pružim još bolje partije u sezoni koja je pred nama. Željan sam dokazivanja i silno motivisan da dam pun doprinos timu.

Za prognoze, etikatiranje favorita i predikcije plasmana u regionalnom takmičenju i na evrosceni kaže da ima vremena:

- Još je rano za bilo kakve prognoze. Iskreno, fokusirani smo samo na našu igru i što bolju pripremu za početak sezone. Svi smo se uželeli košarke, jedva čekamo da sezona počne, pauza je zaista predugo trajala. Dobra stvar je da nismo mnogo menjali ekipu, kostur tima je ostao na okupu. Treniramo zaista dobro, uveren sam da će plodovi tog kvalitetnog rada biti vidljivi, a ono što je najbitnije mislim da imamo zaista dobru hemiju u ekipi koja je uvek bila predulsov za uspeh.

Po rečima Trifunovića, san većine igrača koji se od malih nogu igraju narandžastom loptom pod obručima je da se domognu dresa sa državnim grbom i zaigraju u NBA ligi. Trifunović je prvi cilj ostvario pošto je debitovao za seniorsku reprezentaciju ove godine u kvalifikacijama u pobedi protiv Finske:

- Zaista sam bio počastvovan time. Svestan sam da je to bila samo jedna utakmica, da su to bile kvalifikacije, daleko od svetlosti velike pozornice na nekom značajnom šampionatu, ali meni je to zaista mnogo značilo. To mi je ulilo dodatni motiv, jer to što sam tako mlad uvršten u seniorski nacionalni tim predstavljalo mi je veliki podstrek i neku vrstu nagrade.

A kada je NBA u pitanju...

- Trenutno sam fokusiran samo na Partizan. Istina, kao klinac koji počeo da trenira košarku imao sam dva cilja, da osvojim neki trofej sa reprezentacijom i da odem u NBA. Međutim, sa obe noge sam čvrsto na zemlji. NBA za sada pratim preko prenosa utakmica i mogu da kamžem da mi je Boston omiljena ekipa. Za to najveće zasluge verovatno pripadaju Kevinu Garnetu koga sam obožavao dok je igrao u Seltiksima. Izuzetno mi je zanimljiv ovogodišnji plej-of. Mislim da Majami igra najbolju košarku, ali kao favorite bih ipak izdvojio Lejkerse.

Trifunović je na početku karijere, a o ambicijama ima vrlo zanimljiv stav:

- Ne opterećujem se previše, ili bar tako pokušavam da razmišljam. Ono što želim je da na kraju karijere budem čist pred sobom, da kada se okrenem iza sebe budem svestan da sam dao maksimum. To će mi biti dovoljna satisfakcija, a videćemo za kakva dostignuća će to bitio dovoljno. Jer, želim da uživam u ovom košrkaškom putovanju i svemu što ono nosi.

A da i te kako misli na budućnost Trifunović je dokazao time što će se osim košarkaške karijere posvetiti i obrazovanju:

- Upisao sam Fakultet za sport Univerziteta "Union - Nikola Tesla" i to studijski program Trener u sportu. Želja mi je da i po završetku igračke karijere na neki način ostanem u košarci. Iskreno, razgovarao sam sa mojim kondicionim trenerom u Partizanu Vladimirom Koprivicom, koji je profesor na Fakultet za sport, i on mi je predložio da razmislim o studijama. On je vrhunski stručnjak, sjajan pedagog i njegovo mišljenje izuzetno cenim. Moji saigrači Novica Veličković i Ognjen Jaramaz su takođe studenti ovog Fakulteta, od njih sam čuo samo reči hvale i shvatio sam da je to pravi izbor za mene. Znanje i obrazovanje su kategorije koje vam niko ne može oduzeti, to je svakako najbolje ulaganje u budućnost, a počastvivan sam činjenicom da ću na osnovu poslovno-tehničke saradnje koju Fakultet za sport ima sa Partizonom biti stipendista. Maksimalno ću se potruditi da opravdam ukazano poverenje - zaključio je Trifunović.

Kurir sport

Kurir