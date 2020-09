HUMANE KOŠARKAŠICE: Vrbas i Partizan igraju za malu Đinu!

Pored toga, ova utakmica nosiće i epitet humanitarne. Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji, kao i mera koje se preduzimaju za suzbijanje i kontrolu virusa COVID-19, na utakmici neće biti dozvoljeno prisustvo gledalaca.

Ipak, iz ŽKK Vrbas mole sve one koji su imali u planu da pogledaju meč dvaju prvoligaša da prošetaju do velike hale Centra za fizičku kulturu „Drago Jovović“, ispred koje će se, u periodu od 15.00 do 19.00, nalaziti kutija za prikupljanje pomoći za Đinu i doniraju koliko mogu, kako bi se što pre prikupila potrebna sredstva za lečenje.

Đina je devojčica koja je rođena kao terminska i zdrava beba. Sa dva meseca i nedelju dana dobila je encefalitis. Posle prijema u Somborsku bolnicu prebačena je za Novi Sad na Institut. U bolnici je provela tri meseca. Nakon otpusta počinje borba za njen oporavak.

Đina još uvek, zbog posledica encefalitisa, ne sedi, ne rotira se, ne priča, ne hoda… Od marta ove godine ima i terapiju antiepileptikom zbog napada koji je imala. Na žalost, dosta zaostaje za svojim vršnjacima, zbog toga su joj fizikalni tretmani preko potrebni kako bi se razvijala, napredovala i jednog dana sustigla svoju generaciju.

Đini su neophodna sredstva za rad sa logopedom i defektologom, fizikalne, radne, hipo i kineziterapije, specijalističke preglede, laboratorijske analize, medikamente, suplemente, medicinski potrošni materijal, kao i za putne troškove i smeštaj.

Vrbašani su se već mnogo puta pokazali kao iskreni i pravi dobrotvori pa ne sumnjamo da će i ovoga puta odziv biti dobar i da ćemo udruženim snagama spasiti jedan mladi život.

Neka Đina pobedi!

foto: Printscreen

