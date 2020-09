SUPRUGA PEĐE STOJAKOVIĆA OBJAVILA FOTKE SA GLAMUROZNE SVADBE: Venčanje u Solunu od 100.000 evra o kome se pričalo (FOTO)

Μια φορά κι έναν καιρό....17 χρόνια παρέα, 14 χρόνια γάμου , 3 παιδιά , καμμία εικοσαριά μετακομίσεις και επανεκκινήσεις ....και ζήσανε αυτοί καλά, κι εμείς καλύτερα... “We love each other, don’t we?” 🧐🤪@pedjastojakovic #happyanniversary #lovethislife

A post shared by alekakamila (@alekakamila) on Sep 15, 2020 at 11:47am PDT