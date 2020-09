EVROPSKI CRNO-BELI! KK Partizan predstavio dresove za novu sezonu! FOTO

Košarkaši Partizana NIS će u sezonu 2020/21 ući u novim dresovima kompanije @underarmourserbia!⚫⚪⚫⚪ Nova crna i bela garnitura opreme najtrofejnijeg srpskog košarkaškog kluba, predstavljena je u četvrtak, 17. septembra kao faktor iznenađenja za posetioce TC Ušće na Novom Beogradu. Poštujući sve protokole o zaštiti zdravlja, košarkaški Partizana NIS, @willmo42 , @gordosh10 , @uros_trifunovic i @ltarlac , prošetali su kroz @uscesc u novoj opremi, razgovarali sa navijačima i potpisivali poklone koje je obezbedila kompanija Under Armour. U sezoni 2020/21, košarkaši Partizana NIS će na domaćem terenu igrati u crnoj opremi, dok će na gostovanjima nositi bele dresove. #KKPartizan #ABALiga #7DaysEuroCup

