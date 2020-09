NISAM SAMO TRENER, JA SAM DEO PORODICE: Saša Obradović o Zvezdi nekad i sad (VIDEO)

"Crvena zvezda mora da ima jasnu filozofiju i način na koji treba da igra. Tako je od prvog dana, ta poruka je već data igračima. Prvo moraš da znaš za koga nastupaš, ovaj grb se ipak drugačije poštuje. Pogotovo iz mog ugla, jer ja nisam samo čist profesionalac, ja sam deo porodice. Meni ovo na neki način predstavlja i pritisak više. Da sve ovo zaživi, da bude na najboljem nivou", rekao je Obradović.

Prethodna sezona bila je izuzetno turbulentna, a navijači od Obradovića pre svega očekuju da stvori funkcionalan kolektiv.

"Na taj način se stvara neka neophodna hemija kako bi došao u situaciju da napraviš nešto vrhunski. Bilo je dosta promena i treba vremena da igrači sažive. Radikalna je stvar i kada jednog igrača izdvojiš iz ekipe, a kad promeniš celu ekipu i imaš velika očekivanja sigurno možeš da napraviš i neke greške", ističe bivši trener Monaka, Lokomotive, Albe, Donjecka, Turova, Kijeva i Kelna.

Organizaciju u Zvezdi je uporedio sa onom u nemačkoj Albi.

"Veliki broj ljudi je uključen u organizaciju svega. To sam ponovo video posle jednog vremena ovde u Zvezdi. Vidi se da je profesionalnost na velikom nivou, što meni super odgovara, jer ako smo slični u ambicijama i postizanju rezultata to predstavlja veliku pomoć. Ono što je bilo pre, i kroz neke druge klubove, predstavlja veliko iskustvo. Jer nisam bio samo trener, bio sam i generalni menadžer i sportski direktor i psiholog i prijatelj ne bi li stvari funcionisale kako treba. Dobro je da sam ovde lišen nekih stvari i da mogu da se koncentrišem samo na ono što je meni najvažnije. Na teren i na ekipu. Za sada je saradnja savršena i verujem da će se tako nastaviti".

Prisetio se Obradović i 1993. godine kada je predstavljao ekipu crveno-belih koja je posle 21 godine vratila šampionsku titulu na Mali Kalemegdan.

"To je bilo vreme sankcija i mi smo imali praktično samo Partizan koji je bio jedini protivnik za osvajanje titule. To su ljudi čekali kao najveći momenat, događaj i sva ta atmosfere koja se kreirala kada su bili prisutni i jedni i drugi navijači pružala je posebnu draž. Sada je malo drugačije. Sam “pritisak”, neki blagi kompleks i toliko dugi period be titule, meni nije predstavljao toliki problem. To nije bio deo mog fokusa. Morao sam na teren i igru da se fokusiram, a ostalo dolazi uz to. Malo si svestan svega toga kad se završi utakmica, a pre toga ne razmišljaš toliko. Sama euforija osvajanja titule, slavlja koje se dešavalo narednih dana, isto kao i uspesi sa reprezentacijom, ostali su urezani u sećanju", ispričao je novi strateg Crvene zvezde.

