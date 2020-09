NE VERUJEM DA ON IMA 20 GODINA! Slovenački as fasciniran svojim saigračem iz Majamija!

"Pre svega, ja ne verujem da on ima 20 godina. Kako igra. Verujemo u njega, svi veruju u njega. Zato se ne plašimo da loptu stavimo u njegove ruke. I večeras... Neverovatno, strašna utakmica za njega. Imao je mnogo sjajnih poteza, šuteva...", rekao je Dragić i dodao

Iskreno, ništa novo. Već sam imao prilike da vidim, to je radio cele sezone. Neće svaka noć biti njegova, ali ohrabrujemo ga. On je poseban igrač u ovoj ligi", dodao je on.

Majamiju je potrebna još jedna pobeda kako bi obezbedili plasman u veliko finale.

Peti meč na programu je u noći između petka i subote od 02.30h.

Kurir sport

Kurir