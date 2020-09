PARTIZAN GOSTUJE HUVENTUDU Šćepanović: Sa velikim ambicijama idemo u Badalonu (FOTO)

"Nismo dugo igrali zvaničnu utakmicu, ovo je najduži period. Kao igrač nikada nisam imao ovako dug period bez utakmice evo i ovi igrači. Susrećemo se sa potpuno novom situacijom. Svi željno očekujemo da konačno nešto krene, da počne da se igra", rekao je Šćepanović za klupsku televiziju.

foto: KK Partizan

Košarkaši Partizana igraju u sredu od 20.45 u Badaloni protiv Huventuda, utakmicu prvog kola Grupe A u Evrokupu.

"Uspeli smo da se spremimo koliko smo uspeli da se spremimo, svakako veoma teška i zahtevna utakmica protiv ekipe koja je već odigrala tri kola španske lige, koja je već imala mnogo jakih utakmica. Mi nažalost nismo imali kvalitetnih pripremnih utakmica, u nemogućnosti da se sve to organizuje, ali šta je tu je, nikad nije idealna situacija, a mi sa velikim ambicijama svakako idemo u Badalonu", naveo je Šćepanović.

On će u sredu debitovati kao prvi trener Partizana, a rekao je da utakmicu ček sa pozitivnom dozom nervoze.

"Ona je prisutna svaki put kad se igra utakmica jer čoveku kad je stalo da dobije utakmicu, mora biti malo nervozan", dodao je on.

foto: KK Partizan

Govoreći o Huventudu, Šćepanović je rekao da je to tipična španska ekipa.

"Španski način igre, vodjena od čoveka koji je dugo godina bio pomoćnik Aita. Prepoznatljiva košarkaška filozofija, to je ekipa koja je u trčanju medju najboljima u Španiji. Oni su već, izuzmajući utakmicu protiv Reala koja nije merilo ničega, odigrali dve utakmice i imaju dve pobede protiv Unikahe i Sevilje na strani. Videlo se da je to ekipa koja, kada dobro trči i šutira, može da napravi velike probleme. U svakom pogledu smo spremali tu utakmicu, a imamo još vremena. Ta utakmica mora taktički dobro da se pripremi", naveo je on.

Upitan o zdravstvenom stanju igrača, trener crno-belih rekao je da je za sada sve u redu i da misli da će ekipa biti kompletna.

Crno-beli u sredu počinju takmičenje u Evrokupu, a meč sa španskim timom na programu je od 20.45 sati.

(Kurir sport, Beta)

