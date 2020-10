ŠĆEPANOVIĆ POSLE ŠOKANTNOG PORAZA PARTIZANA: Spustili smo se na zemlju, moramo da krenemo drugim pravcem!

Trener košarkaša Partizana Vlado Šćepanović rekao je posle večerašnjeg poraza od Borca da mu je jasno da tim mora da krene drugim pravcem, na kojim stvarima treba da se radi i koje stvari treba da se poprave.

"Kad se izgubi utakmica, nema tu nekih velikih komentara. Nesrećan poraz u Badaloni i kada pomislite da ste došli do neke igre i da ste tu, spustite se na zemlju. Bolje da ove stvari dese odmah na početku nego kasnije", rekao je Šćepanović.

"Svima nam je jasno u kakvom smo stanju i ritmu i potpuno mi je jasno na kojim stvarima treba da se radi i koje stvari treba da se poprave", dodao je trener Partizana.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Beogradu od čačanskog Borca sa 78:87, u prvom kolu ABA lige.

"Iskreno, kada izgubite ovakvu utakmicu kod kuće od dobrog protivnika, a oni su pokazali da igraju ozbiljnu košarku, stavite prst na čelo i jednostavno morate da krenete drugim pravcem. Ovaj pravac se pokazao da nije dobar, što znači da moramo da krenemo drugim pravcem dok smo tu, i tako će i da bude", rekao je Šćepanović.

Partizan sada čekaju utakmice protiv Venecije u Evrokupu i Budućnosti u ABA ligi.

Šćepanović je naveo da je Partizan u obavezi da u svakoj utakmici igra na pobedu.

"Ali, koliko je to realno u ovom momentu videćemo. Nema nazad", rekao je on.

"Nisam čovek koji traži alibi, problem je u povredama, putovanju, u ovome, sudijama... Nema potrebe za tim. Nema publike, nema. Znamo da Partizanu znači publika, ali igrači moraju da se navikavaju na te stvari, moraju da motivišu jedni druge", rekao je Šćepanović.

"Ako ne poštuješ sebe, ne možeš da poštuješ ni druge. Tako se polazi obično u životu, to je nešto što sam im i rekao u svlačionici. Da svako mora da krene od sebe, da vidi da li poštuje sebe da dozvoli da na ovakav način bude ponižen. To je tako, bio sam igrač i znam kako to izgleda. Čekam da vidim reakciju svih nas, ne samo igrača. Kao tim pobedjujemo, kao tim gubimo, svi imamo dozu odgovornosti", zaključio je trener Partizana.

Trener košarkaša Borca Marko Marinović rekao je da je njegova ekipa zasluženo slavila.

"Znali smo da su igrali težak meč u Badaloni pre tri dana i potajno smo se nadali da ćemo ih uhvatiti umorne, da ćemo imati neku malu šansu. Iskreno, pre utakmice je malo ko verovao da možemo da napravimo ovo što smo napravili. Možda zvuči čudno, ali mislim da smo kontrolisali celu utakmicu, kontrolisali smo skok i to je razlog zašto smo pobedili večeras", rekao je Marinović.

Kurir sport/Beta

Kurir