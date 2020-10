BOMBA NA MALOM KALEMEGDANU! Tejlor Ročesti se vratio u Crvenu zvezdu

Američki bek Tejlor Ročesti novo je pojačanje KK Crvena zvezda mts! 🔴⚪️🙌🏼 Ročesti se vraća u crveno-beli dres u kome je pre tri sezone osvojio titulu prvaka Srbije i bio jedan od najboljih igrača ekipe u takmičarskoj sezoni 2017-2018. Ročesti je svojevremeno bio najbolji strelac Evrolige, a u karijeri je sakupio ogromno iskustvo noseći dresove Le Mana, Baskonije, Makabija, Nižnjeg, Montepaskija, Lokomotive iz Kubanja, Crvene zvezde i prošle sezone Olimpijakosa. Tejlor, dobro došao nazad u Crvenu zvezdu! #WeAreTheTeam #TogetherWeStand #kkcz #RedAndWhiteDNA #CrvenazvezdaRepublika

