NOVICA JE DUHOVNI VOĐA PARTIZANA Zagorac: Učim od Veličkovića, on je sjajan mentor

Košarkaš Partizana Rade Zagorac izjavio je da je zadovoljan izdanjem tima na meču protiv Venecije u drugom kolu Evrokupa, kada su posle dva startna poraza u sezoni pobedili italijanskog predstavnika.

"Zadovoljan sam kako smo izgledali protiv italijanskog tima. Definitivno su nam na prethodne dve utakmice nedostajali energija i jedinstvo, dve komponente koje su nas krasile prethodne sezone. Posle tih poraza dobili smo jasan znak da moramo da odreagujemo, da neke stvari moraju da se menjaju. Zapravo i snaga se pokazuje baš u tim nezahvalnim situacijama, kada je potrebno preuzeti odgovornost i promeniti put kojim ste krenuli. Nezgodno je kad ekipa koja je pretedent na najviši plasman tako otvori sezonu, nije nam bilo prijatno", rekao je Zagorac za portal 24sedam.rs.

Zagorac je u duelu protiv Venecije nosio kapitensku traku, pošto je Novica Veličković bio van stroja.

"Lep je to osećaj. Imam njega kao jednog sjajnog mentora, godinama u Partizanu daje najbolji primer kako sve to treba da se radi. On je kapiten, a ja sam tu da učim od njega i da ga odmenim kada ne igra", rekao je Zagorac i osvrnuo se i na svoju ulogu koju ima u timu Vlada Šćepanovića.

"Sigurno da je kompleksna i ne odnosi se samo na matematički učinak. Naravno, ne govorim ovo kao alibi. Ali na meni je da uz Novicu Veličkovića, koji je duhovni vođa ovog tima, ostale igrače konstantno motivišem i bodrim. Za mene to nije težak zadatak. Uvek imate ljude koji vode i vuku, i one koji to dobro prate", zaključio je 25-godišnji igrač.

Kurir sport/Tanjug

