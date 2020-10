UŽIVO, VIDEO! Zvezda - Žalgiris (11:4), sjajan start meča za crveno-bele!

TOK MEČA:

6. minut - 11:4 - Posle koša Lovernja, pogađa Lojd na drugoj strani. Tajm-aut treneg gostiju.

5. minut - 9:2 - Seriju promašaja na obe strane prekida Rol košem sa poludistance.

3. minut - 5:2 - Prvi koš za goste ubacuje najbolji igrač te ekipe Grigonis.

2. minut - 5:0 - Posle trojke Lojda, pogodio je i Ognjen Kuzmić.

1. minut - Utakmica je počela.

Izabranici Saše Obradovića duplo kolo u najjačem evropskom klupskom takmičenju počinju u Beogradu, a u četvrtak čeka meč na gostovanju protiv francuskog Asvela.

Zvezda u dosadašnjem delu ima pobedu i poraz, dok je Žalgiris vezao dva trijumfa na startu takmičenja.

Trener Saša Obradović istakao je da zna odakle njegovom timu preti glavna opasnost.

"Dolazi nam jedna vrlo jaka, organizovana i dobro trenirana ekipa, koja ima glavu i rep. Znamo odakle nam preti glavna opasnost, ona dolazi kroz plejmejkere, tu su i dalje Vokap, Lejavičijus, Grigonis kao najbolji šuter. U Lovernju imaju dobar balans te spoljne i unutrašnje igre. S obzirom na naš dobar niz na početku, imamo razloga da se nadamo da ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu i da dođemo do pobede", rekao je Obradović.

Krilni centar Marko Jagodić Kuridža rekao je da u Beograd dolazi dobra ekipa sa velikim samopouzdanjem.

"Sa druge strane, mi smo dobro odigrali nekoliko poslednjih utakmica. Raspored jeste težak, ali kako je nama tako je i ostalima, nemamo šta da se žalimo. Spremamo se za Žalgiris, nemamo mnogo vremena, ali najvažnije je da mi izađemo i budemo pravi, sa dobrom energijom i pametnim odlukama možemo da dođemo do pobede. Imaju dosta dobrih igrača koji imaju evroligaškog iskustva, ne samo Vokap i Lovernj. Dobar tim zaista, a na nama je da uradimo šta je do nas kako bi došli do bodova", rekao je Kuridža.

