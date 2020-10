NBA TRENER KENI ETKINSON: Postao bih bolji trener da treniram Lebrona! Evropska košarka je drugačije od NBA

Q: Koliko su važni programi poput Jr. NBA Coaches – online programa za obrazovanje mladih trenera? KA: Mislim da je to odlična platforma da treneri uče , posebno u okruženju u kojem smo trenutno. Lično znam, pretraživao sam internet da bih pronašao online sadržaje kako bih sebi pomogao da naučim više o igri i naučim kako da treniram bolje. Dakle, ako imamo ovakvu platformu za trenere širom sveta, to je neverovatan alat koji treneri mogu da koriste da bi postali bolji.

Q: Po Vašem mišljenju koje najvažnije osobine mladi igrač treba da ima da bi se razvijao?

KA: Mislim da je to sposobnost učenja. Želja da naučite pre svega, ali zatim i sposobnost učenja - koliko brzo možete da savladate osnove igre, a zatim ih primenite u timskom okruženju - koliko brzo možete da pokupite odbrambene koncepte kao i ofanzivnu igru. Dakle, sposobnost učenja i to brzog - od vitalnog su značaja za razvoj mladog igrača.

Q: Možete li nam nešto reći o najupečatljivijim igračima koje ste trenirali i šta ih je činilo tako impresivnima?

KA: Zaista mislim da su igrači koje sam trenirao i koji su se najbrže razvili oni koji nauče najbolje i u stanju su da primene nastavne principe koje trener izloži brzo i inteligentno. Ali mislim da fizički deo toga ne možete poreći, fizički razvoj je sjajna stvar u NBA, jer imamo neverovatan sistem koji podržava fizički razvoj igrača. A to je izuzetno važno.

Q:Da li među trenutnim NBA igračima sada postoji određeni koji biste želeli da trenirate i zašto?

KA: Odgovor je jednostavan: - LeBron James. Interesantno je šta se dešava u NBA sa igračem poput LeBrona, jer, kada trenirate najbolje igrače, oni su izuzetno inteligentni, razumeju igru na višem nivou od većine i na višem nivou od većine trenera, sasvim iskreno. Dakle, ono što se dešava kada treniraš tipa poput LeBrona, je da na kraju učiš od njih i usavršavaš se kao trener, a oni te izazivaju, sigurni u svoj fizički dar i svoju neverovatnu veštinu. Mislim da onome što trenutno privlači veliku pažnju javnosti: koliko LeBron ima blistav um za igru i kakve izvanredne sposobnosti za dodavanja - svi pričaju o tome kakav je sjajan strelac, kakav izvrstan igrač , zaista je poboljšao šut za tri poena - treba dodati da je on takođe majstor u donošenju ispravnih odluka. Postavite slagalicu i koliko god da je složena, on će pronaći optimalna rešenja. Dakle, ako bih imao priliku da treniram takvog igrača, mislim da bi mi to pomoglo da postanem bolji trener.

Osim toga, elitni igrači su besprekorni u pogledu svojih navika van terena: brinu o svom telu, ishrani, odmoru, snu, lečenju ... ti momci zaista znaju da vode računa o sebi i svom telu.

Q: Kako je, prema Vašem iskustvu, biti trener u Evropi?

KA: To je drugačiji sport. FIBA košarka je zaista drugačija. Odbrambene tri sekunde očigledno su veliki deo toga, taj prostor na terenu. Ali to je odlična igra. Volim FIBA košarku, a volim i NBA igru . Lepo je što možemo da pratimo evropsko prvenstvo, Olimpijske igre, čudesno je gledati ih. Zaista cenim igrače koji uspevaju u oba okruženja, igraju odlično u NBA, ali uspevaju i u FIBA košarci. To je, prema mom mišljenju, krajnji domet. Dve različite igre, međutim, mislim da je to dobra stvar.

