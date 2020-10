ČOVIĆ O BLOKADI I KORONI: Računima ABA lige upravljaju neovlašćena lica, mehur u Evroligi nije realan

U četvrtak je objavljeno da je prvi čovek Budućnosti Dragan Bokan, uz podršku još deset klubova, uspeo da odblokira račun ABA lige što će omogućiti nastavak takmičenja. Čović je prokomentarisao situaciju.

– Imamo pravno oblikovanu ligu onako kako treba. Račune ABA lige koje puni Srbija sitnim parama, dva miliona evra godišnje ili po sezoni, upravljaju neke gospođe Dolores, uz svo uvažavanje. Upravljaju lica koja nisu ovlašćena. O tome kako su trošene pare ćemo tek razgovarati. Što se tiče nastavka ABA lige, svi smo za nastavak, ali da vidimo to sa koronom, rekao je Čović.

Predsednik beogradskih crveno-belih je naglasio da će biti teško da Evroliga napravi sistem kao u NBA, koja je uspela da održi takmičenje u takozvanom „mehuru“, ali da je želja da se košarka igra.

– Mislim da nije realno, to je bilo moguće u NBA. Tamo imate timove iz jedne države, samo jedan tim nije. NBA ima toliko para da može da napravi takav prisutp. Evroliga nema toliko para. NBA ima prostor da to napravi. Evroliga će nastaviti takmičenje, mislim da će biti sklonjena ova mera da timovi gube 20:0. To je bezveze, pa ćemo videti dokle ćemo doći. Svi smo opredeljeni da igramo, kao i u ABA ligi. Kada je zaustavljena ABA liga u martu, ja sam rekao ne da imamo problem da nastavimo sezonu 19/20 nego ćemo da imamo problem da počnemo 20/21. Tada su stručnjaci pojedini koji sede u ABA ligi ismejavali sa tim stvarima, a sada ih nigde nema, dodao je Nebojša Čović.

